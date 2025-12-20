x

¿Mensaje para Lorenzo? Jhon Durán anotó en Turquía. Vea el golazo

Jhon Durán volvió a marcar en el fútbol europeo y fue protagonista en la victoria 3-0 del Fenerbahçe sobre el Eyüpspor, un resultado clave en la Superliga de Turquía que refuerza su presente y lo mantiene en la conversación de la Selección Colombia.

    Jhon Durán durante su celebración, demostrando que afina su puntería de cara al gol. FOTO @Fenerbahce
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 10 horas
bookmark

Jhon Durán dejó su huella colombiana en la jornada sabatina del fútbol europeo al marcar el tercer gol en la victoria 3-0 del Fenerbahçe sobre el Eyüpspor, en compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Superliga de Turquía. El tanto del delantero antioqueño selló un triunfo importante en condición de visitante y le permite seguir sumando argumentos para mantenerse vigente en el radar internacional y, de paso, volver a llamar la atención de la Selección Colombia.

El partido se disputó en Estambul, pero con el Eyüpspor como local. Allí, Durán regresó a la nómina titular y permaneció los 90 minutos en el campo, mostrando disciplina táctica y participación constante en las acciones ofensivas. Aunque el rival ofreció poca resistencia en ataque, el delantero colombiano se mantuvo activo, esperando el momento indicado para marcar diferencia.

El Fenerbahçe fue superior desde el inicio y encontró recompensa temprano. Al minuto 27, Anderson Talisca abrió el marcador y, siete minutos más tarde, Marco Asensio amplió la ventaja con el 2-0 parcial, resultado que comenzó a encaminar el triunfo del conjunto visitante. Con el control del juego a su favor, el equipo dirigido desde el banquillo administró los tiempos y evitó cualquier reacción del Eyüpspor.

El conjunto local nunca logró encontrar claridad en ataque ni generar opciones reales para descontar. Esa falta de profundidad terminó siendo castigada en el tramo final del encuentro, cuando Jhon Durán apareció para cerrar la cuenta.

El gol del colombiano llegó al minuto 75, tras una pérdida del Eyüpspor en la mitad del campo cuando intentaba adelantar líneas. Con espacios, Durán recibió un pase preciso, se perfiló con ventaja y superó al defensor que intentó cerrarle el camino. Luego, quedó mano a mano con el portero y definió con sencillez para decretar el 3-0 definitivo.

Con este resultado, el Fenerbahçe alcanzó los 39 puntos en 17 fechas y se mantiene en la parte alta de la tabla, en una lucha directa con el Galatasaray de Dávinson Sánchez por el liderato de la Superliga. Para Jhon Durán, el gol representa un impulso importante en su proceso, con la expectativa de consolidarse como titular, dejar atrás las críticas y volver a ponerse en la órbita de la Selección Colombia, en el camino hacia el Mundial de 2026.

Temas recomendados

Selección Colombia
Futbolistas en el exterior
Mundial 2026
Turquía
Jhon Jáder Durán
