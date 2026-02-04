x

Conmoción en Estados Unidos por el secuestro de la madre de una reconocida presentadora

La desaparición de Nancy Guthrie en Arizona moviliza al FBI y la Casa Blanca. Analizamos las claves del presunto secuestro que angustia a la famosa periodista de NBC y al público en EE. UU.

  • Esta es Savannah Guthrie y su madre, Nancy Guthrie, la mujer de 84 años cuya desaparición tiene conmovida a Estados Unidos. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Desde hace tres días hay un caso de secuestro que tiene en vilo a Estados Unidos. Se trata de la desaparición de Nancy Guthrie, la mamá de la reconocida presentadora del programa Today, de la NBC, Savannah Guthrie. La última vez que se vio a la mujer fue el pasado 31 de enero y, desde entonces, no se tienen pistas de su paradero.

Lea: No es solo la realeza británica: las casas reales de Suecia y Noruega también aparecen en los archivos Epstein

El último lugar en el que se supo que estuvo la mujer, de 84 años, fue su casa en Catalina Foothills, una comunidad ubicada en el estado de Arizona. Desde que se reportó la desaparición a las autoridades, la prioridad ha sido encontrarla, especialmente porque Guthrie necesita una serie de medicamentos diarios para poder mantener su salud.

Hasta ahora, lo que han revelado los agentes al frente del caso es que puede tratarse de un secuestro. “Creemos que Nancy fue secuestrada de su hogar contra su voluntad, y en eso estamos”, dijo este martes en una rueda de prensa el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien está liderando la búsqueda.

¿Cómo desapareció la madre de la reconocida presentadora de Estados Unidos?

La reconstrucción que se ha hecho del caso indica que fue el sábado en la noche la última vez que alguien vio a Guthrie. Ese día, algunos familiares la llevaron a su casa luego de una cena y, desde entonces, nadie la volvió a ver. Fue al día siguiente, cuando no se presentó en la iglesia, que algunos conocidos alertaron a su familia, quienes se dirigieron a su casa para confirmar qué había pasado y no encontraron rastros de ella.

Al revisar la casa de la adulta mayor después del reporte, las autoridades aseguran que se encontraron con un panorama “muy preocupante”, aunque no revelaron más detalles. “Algo que me dijeron sobre esa escena me hizo creer que hay más que una persona desaparecida”, aseguró Nanos, quien también explicó que lo que los hace pensar que puede tratarse de un secuestro es que Guthrie tiene movilidad reducida, por lo que no puede caminar por sí misma más de 50 metros.

Por su parte, Los Angeles Times reveló que en la casa de Nancy fue encontrada sangre, según confirmaron fuentes de la policía de manera extraoficial al medio de comunicación.

La reconocida presentadora Savannah Guthrie ha lamentado la desaparición de su madre y pedido colaboración a quienes puedan tener pistas sobre su paradero. El lunes, la periodista compartió un comunicado en la emisión de Today: “En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestro objetivo principal es el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”.

Aunque muchos están asociando la desaparición como una posible forma de atacar a la presentadora, las autoridades han asegurado que no se conocían amenazas de ningún tipo contra Guthrie.

El caso ha escalado a tal nivel que ya la Casa Blanca se pronunció al respecto: pidió oraciones por el regreso de la mujer de 84 años y también invitó a todos los ciudadanos a comunicarse en caso de tener cualquier información que sea útil para la investigación. El presidente Donald Trump también aseguró que se comunicará con Savannah y que, de ser necesario, pondrán más recursos del Gobierno para acelerar la búsqueda.

Siga leyendo: Mencionan a Harvey Levin, fundador de TMZ, en correos de los archivos de Jeffrey Epstein

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuál es el estado de salud de Nancy Guthrie?
La madre de la presentadora tiene 84 años y padece condiciones médicas que exigen tratamiento diario. Las autoridades de Arizona han priorizado su búsqueda debido al riesgo vital que representa la interrupción de su medicación y su movilidad reducida.
¿Qué dijo Savannah Guthrie en el programa Today?
Visiblemente afectada, la periodista emitió un comunicado agradeciendo el apoyo y las oraciones. Aseguró que el enfoque total de su familia es el regreso sano de su madre, mientras se ausenta temporalmente del show matutino de NBC.
¿Por qué el FBI podría intervenir en el caso de Nancy Guthrie?
Aunque la búsqueda la lidera el sheriff del condado de Pima, en casos de secuestro con sospecha de traslado interestatal o amenazas a figuras públicas, el FBI suele prestar apoyo técnico y recursos federales para agilizar la localización de la víctima.

