hace 4 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Emergencia climática en Colombia: Urabá y el Caribe en alerta roja

hace 4 horas

2026-02-04 12:3:45

Colombia enfrenta una emergencia climática excepcional en febrero de 2026, con lluvias un 64,4% superiores al promedio histórico que han devastado la subregión de Urabá y la costa Caribe. El fenómeno, impulsado por una combinación de La Niña, frentes fríos y la oscilación Madden-Julian, ha provocado el colapso de infraestructura crítica como el puente sobre el río Mulatos, el encallamiento de buques y el desbordamiento de represas y quebradas. Con miles de familias damnificadas y alertas activas hasta marzo, las autoridades hacen un llamado a la prevención y a no bajar la guardia ante la persistencia de las precipitaciones....