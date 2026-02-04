Lluvias tienen en riesgo 260.000 reses y causan pérdidas millonarias a bananeros

Ganaderos y agricultores de Córdoba, Urabá, Magdalena y La Guajira enfrentan una verdadera tragedia por las intensas lluvias que azotan estas zonas del país. Según la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), reportó que 113 veredas de 24 municipios están afectadas y 4.778 fincas permanecen inundadas. Además, se encuentran en riesgo 263.623 vacunos y bufalinos, lo que representa un golpe significativo para la producción ganadera regional y la economía local, que depende en gran medida de estas actividades.

Colapso del puente sobre el río Mendihuaca afecta al sector bananero

La situación también es compleja para el sector bananero. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca, provocado por la creciente del río, ha generado graves afectaciones para los productores de banano, según alertó la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama). Entérese: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia? Este corredor vial es estratégico para la actividad exportadora, conectando directamente con el puerto de Santa Marta y garantizando el abastecimiento de La Guajira. Tras su colapso, los bananeros reportan pérdidas que superan los $130 millones diarios. Cada día se movilizan en promedio 20 contenedores de banano, con una carga aproximada de 20 toneladas cada uno.

Desvíos críticos y aumento de costos logísticos

El cierre del puente ha obligado a los transportadores a realizar un desvío crítico: salir por La Guajira, atravesar el departamento del Cesar y retornar al puerto de Santa Marta. Este cambio ha aumentado los tiempos de traslado de 2 horas a entre 10 y 12 horas, generando un incremento significativo en costos de transporte, combustible y logística.

Asbama activó protocolo de emergencia por el frente frío presentado en el Magdalena y La Guajira.

Según el gremio, este impacto pone en riesgo la competitividad del banano colombiano en mercados internacionales y compromete la estabilidad financiera de los productores locales, especialmente los pequeños y medianos empresarios. “Nos solidarizamos con los campesinos y comunidades indígenas, quienes enfrentan serias dificultades de movilidad para sus actividades cotidianas. La comunicación entre Magdalena y La Guajira está severamente afectada, impactando hoteles y el abastecimiento de alimentos y suministros esenciales en La Guajira”, expresó José Francisco Zúñiga Cotes, presidente de Asbama.

Lluvias continuarían hasta mediados de febrero

El aumento de las lluvias en Colombia alcanzó un 64,4%, un comportamiento atípico para la temporada que ha afectado con mayor fuerza al norte, centro y occidente del país. Más noticias: No coma cuento: estas son las verdaderas razones detrás de las lluvias inusuales en Colombia La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, explicó que este incremento se debe a la influencia de un frente frío, que ha intensificado las precipitaciones en varias regiones del país. Según los reportes del Ideam, aunque se espera que el frente frío comience a alejarse hacia mitad de la semana, las lluvias persistirán hasta mediados de febrero y luego disminuirán de forma gradual. Entre las zonas más afectadas se encuentran los departamentos de Magdalena y Antioquia, así como la región Caribe en general.

Preguntas frecuentes sobre el tema: