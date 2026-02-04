Clan del Golfo suspenderá acercamientos de paz luego de que Petro ofreciera a Trump la captura de su jefe

La organización criminal Clan del Golfo anunció que suspenderá los acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente le informara a su homólogo Donald Trump la intención de capturar a su comandante Jobanis Ávila alias Chiquito Malo.

El acuerdo fue revelado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una entrevista radial realizada en la mañana de este miércoles, en la cual contó algunos detalles de la cumbre presidencial realizada el día anterior en Washington.

“El presidente Petro le mostró los objetivos de alto valor que hemos neutralizado y luego le hizo la propuesta de declarar objetivos de alto valor conjunto entre los Estados Unidos y Colombia. Y también, por qué no, de la mano de Venezuela, cuando se haga toda la transición y cuando se mejoren todas las coordinaciones que estamos avanzando”, aseveró el ministro.

Y agregó: “Uno es alias ‘Pablito’, prácticamente declarado ya como objetivo de alto valor conjunto entre Estados Unidos y Colombia; es un cabecilla del ELN en el área fronteriza entre Colombia y Venezuela. El otro es ‘Mordisco’, un criminal que tanto daño le ha hecho a Colombia. Y el otro es alias Chiquito Malo”.