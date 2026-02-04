x

Clan del Golfo suspenderá acercamientos de paz luego de que Petro ofreciera a Trump la captura de su jefe

El ministro de Defensa confirmó que la propuesta es que Estados Unidos y Colombia actúen juntos para detener al narcotraficante.

  • Los delegados del Clan del Golfo y el Gobierno ya tuvieron dos ruedas de conversaciones en Doha, Catar. FOTO: CORTESÍA PRESIDENCIA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

La organización criminal Clan del Golfo anunció que suspenderá los acercamientos de paz con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente le informara a su homólogo Donald Trump la intención de capturar a su comandante Jobanis Ávila alias Chiquito Malo.

El acuerdo fue revelado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una entrevista radial realizada en la mañana de este miércoles, en la cual contó algunos detalles de la cumbre presidencial realizada el día anterior en Washington.

“El presidente Petro le mostró los objetivos de alto valor que hemos neutralizado y luego le hizo la propuesta de declarar objetivos de alto valor conjunto entre los Estados Unidos y Colombia. Y también, por qué no, de la mano de Venezuela, cuando se haga toda la transición y cuando se mejoren todas las coordinaciones que estamos avanzando”, aseveró el ministro.

Y agregó: “Uno es alias ‘Pablito’, prácticamente declarado ya como objetivo de alto valor conjunto entre Estados Unidos y Colombia; es un cabecilla del ELN en el área fronteriza entre Colombia y Venezuela. El otro es ‘Mordisco’, un criminal que tanto daño le ha hecho a Colombia. Y el otro es alias Chiquito Malo”.

La declaración generó el rechazo de la delegación de paz del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y por sus redes sociales empezaron a aparecer mensajes como este: “Por orden del Estado Mayor Conjunto, la delegación de EGC en la mesa de negociación suspenderá provisionalmente las conversaciones con el gobierno para realizar consultas y aclarar la veracidad de la información”.

Otro de los trinos, publicado en un perfil de la red social X atribuido a esa estructura ilegal, indica que “si la información de los medios es cierta, esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha. El único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos es el Ejército Gairanista de Colombia”.

Frente a esta situación, todavía no se ha pronunciado Álvaro Jiménez, quien funge como jefe negociador del Gobierno en los diálogos de Qatar con el Clan.

“Chiquito Malo” es un personaje de interés para la Casa desde 2011, cuando la organización fue perfilada por sus agencias de seguridad. Pero actualmente no lo buscan solo por sus actividades de narcotráfico, sino por su rol en el tráfico de migrantes por la frontera colombo-panameña.

El Clan del Golfo tiene el dominio criminal del Tapón del Darién, por donde anualmente cruzan miles de indocumentados rumbo a Estados Unidos, un problema que hace parte de la agenda política del presidente Trump.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Clan del Golfo tapona a migrantes en el Darién.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Conflicto armado
Inmigración ilegal
Migraciones
Bandas Criminales
Clan del Golfo
Paz Total
Migrantes
Colombia
Estados Unidos
Gustavo Petro
Donald Trump
Chiquito Malo
