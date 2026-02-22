Después de su debut con Palmeiras, Jhon Arias tendrá “prueba de fuego” contra Fluminense

Pasaron 219 días para que el atacante chocoano Jhon Arias volviera a jugar en Brasil. El 17 de julio de 2025 estuvo en la derrota 0-2 de Fluminense contra Cruzeiro por el Brasileirao. El 21 de febrero de 2026, después de ir a cumplir, sin mucho eco, su sueño de jugar en el balompié europeo, el colombiano estuvo en un encuentro del torneo Paulista.
Arias ingresó a la cancha al minuto 78 del encuentro entre Palmeiras –su nuevo club– y Capivariano, válido por los cuartos de final del campeonato regional de Sao Paulo. El elenco verde se impuso 4-0 con anotaciones de Vítor Roque, Andreas Pereira y Ramón Sosa.