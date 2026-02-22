x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Preocupación en la Selección: JuanFer Quintero lesionado en duelo de River Plate ante Vélez Sarsfield

Quintero se suma a Jefferson Lerma, quien esta semana también fue reportado como lesionado en el Crystal Palace.

  • Este es el momento en el que Juan Fernando Quintero se toma la parte posterior de su pierna derecha, molestia que lo llevó a pedir el cambio y salió lesionado. FOTO: GETTY.
    Este es el momento en el que Juan Fernando Quintero se toma la parte posterior de su pierna derecha, molestia que lo llevó a pedir el cambio y salió lesionado. FOTO: GETTY.
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
bookmark

Hay alerta en la Selección Colombia, ya que el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, salió lesionado del duelo que River Plate disputó con Vélez Sarsfield en la Liga de Argentina.

Quintero, aunque salió caminando y por sus propios medios dejó el campo, se retiró a los 26 minutos, y en su lugar llegó Joaquín Freitas.

En la transmisión oficial del partido entre Vélez y River, mostraron hasta que Quintero llegó al banco, se sentó y se tocó la parte posterior de su pierna derecha, al parecer, con un dolor muscular.

Ahora, se espera que el club del colombiano, informe de manera oficial cuál fue la molestia que llevó a Quintero a dejar el campo y saber si la lesión es algo delicado o si por el contrario, la salida del jugador del campo fue para prevenir.

El local se fue adelante en el marcador muy rápido a los 6 minutos por intermedio de Manuel Lanzini, en un balón que Quintero en el medio campo y el local armó la jugada para llegar al área, donde Lanzini sacó un remate abajo y venció a Franco Armani.

Quintero quien fue titular, siguió en el campo, pero tuvo que dejar el campo a los 26 de la primera parte, cuando trató de hacer un pase, pero sintió la molestia en su pierna.

Ahora toca esperar el parte médico oficial de River Plate para conocer el tipo de molestia que sacó a Quintero del partido y si requiere días de recuperación.

Aunque parece que no es nada grave y que tal vez la salida del colombiano se dio más por prevención, las alarmas están encendidas, ya que Quintero es uno de los que se espera este con Colombia en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

La Selección además tendrá doble fecha Fifa el próximo mes ante las selecciones de Croacia y Francia, los días 26 y 29 de marzo, respectivamente.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
River Plate
Futbolistas en el exterior
Liga de Argentina
Argentina
Juan Fernando Quintero
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida