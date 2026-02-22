Preocupación en la Selección: JuanFer Quintero lesionado en duelo de River Plate ante Vélez Sarsfield

Hay alerta en la Selección Colombia, ya que el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, salió lesionado del duelo que River Plate disputó con Vélez Sarsfield en la Liga de Argentina.
Quintero, aunque salió caminando y por sus propios medios dejó el campo, se retiró a los 26 minutos, y en su lugar llegó Joaquín Freitas.
En la transmisión oficial del partido entre Vélez y River, mostraron hasta que Quintero llegó al banco, se sentó y se tocó la parte posterior de su pierna derecha, al parecer, con un dolor muscular.