Al DIM le ha ido bien de local en Libertadores, ¿logrará, ante Liverpool, primer triunfo del año en el Atanasio?

El DIM tiene una deuda pendiente en lo que va de 2026: ganar siendo local. El cuadro rojo ha disputado en lo que va de año tres juegos en casa, pero no ha ganado ninguno. Los dirigidos por el entrenador antioqueño Alejandro Restrepo empataron a dos tantos contra el Deportes Tolima en su primera presentación ante su público. Luego perdieron 1-2 el 6 de febrero pasado ante Internacional de Bogotá. Esa fue la primera derrota de los antioqueños por Liga en su estadio desde que cayeron frente a Envigado 3-4 el 24 de julio de 2025, por la tercera fecha del Clausura.

El 14 de febrero pasado, entre tanto, los rojos no lograron la victoria contra Pereira. Al final, el marcador terminó igualado a un tanto. Aunque el inicio de esta temporada no ha sido bueno para el DIM, el nivel de la plantilla ha ido mejorando en los últimos juegos. La semana pasada, por ejemplo, El Poderoso venció 1-2 al Liverpool de Uruguay en el duelo de ida de la segunda ronda de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, en Montevideo. Esa victoria –sufrida porque el gol del Medellín llegó al último minuto–, fue la primera que consiguió el Rey de Corazones en suelo charrúa por “La Gloria Eterna”.

Ante los uruguayos, al parecer, el Medellín se ha vuelto pionero. Puede ser mañana, en el duelo de vuelta de la serie del torneo internacional que se disputará desde las 7:30 p.m., los rojos consigan por fin su primera victoria del año siendo locales. El Poderoso, que se ha preparado durante los últimos días para enfrentar ese encuentro, por lo que decidió jugar con una nómina alterna de “suplentes” y juveniles el viernes pasado en el empate a dos goles contra Llaneros, no gana en el Atanasio desde el 8 de diciembre de 2025, cuando derrotó 2-1 a Junior en la última jornada de los cuadrangulares.

¿Cómo le ha ido al DIM en la Copa Libertadores?

La última vez que el Medellín jugó un partido de Libertadores siendo local fue el 23 de mayo de 2023. Ese día, los rojos se enfrentaron a Nacional de Uruguay por la cuarta fecha del Grupo B del torneo.

Ese vez el Poderoso venció 2-1 a los charrúas con anotaciones de Andrés Ibargüen y Déiner Quiñónez. Fue la segunda victoria de los paisas ante un elenco de Uruguay en Libertadores. La anterior fue en 2009, cuando vencieron 4-0 a Peñarol en una ronda previa a los grupos del torneo con triplete de Jackson Martínez.

Al DIM le va bien siendo local en Libertadores. En 2023, última edición de ese campeonato que disputó, no perdió ninguno de los encuentros que jugó en la fase de grupos. Aquella vez, en el primer encuentro, igualó a un tanto contra el Internacional de Porto Alegre brasileño en un duelo que, recordarán los aficionados, pudo ganar pero el resultado a favor se le escapó en los últimos minutos.