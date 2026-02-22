Luis Suárez está al acecho de Falcao y Jackson Martínez: estos son los registros que puede tumbar en Europa

Ya no es una sorpresa. Ahora es una realidad irrefutable: el samario Luis Javier Suárez está destinado –si nada extraordinario ocurre–, a terminar esta temporada con el mejor rendimiento de un “nueve” criollo en Europa en la última década. El sábado, en la victoria 0-3 del Sporting de Lisboa contra Moreirnse, el atacante colombiano anotó el último tanto de la noche. Con eso llegó a 20 celebraciones en la Liga de Portugal y sumó 27 en lo que va de esta campaña.
