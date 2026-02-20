Lucho y James, las dos caras de la moneda del fútbol este fin de semana, ¿a qué hora juegan?

Son los dos referentes de la Selección Colombia. En su figura está depositada la esperanza de los futboleros colombianos de hacer una buena Copa del Mundo en junio. Juntos forman una buena dupla. Uno tiene velocidad, explosividad, habilidad, definición: un talento caótico que descoloca cualquier defensa. El otro es puro pragmatismo, orden: un cerebro que piensa muy rápido y, aunque muchas veces decide que lo mejor es hacer una pausa, tiene ocasiones en las que sus ojos privilegiados ven espacios donde nadie más los ve. Su mayor habilidad es romper líneas: acelerar sin correr. Luis Díaz y James Rodríguez se complementan bien. Sin embargo, viven presentes muy diferentes. El guajiro es, hoy día, el mejor extremo izquierdo del mundo. Su talento lo ha llevado a ser titular indiscutido en el Bayern Múnich alemán y a conformar, junto a Harry Kane y Michael Olise, el mejor tridente ofensivo del balompié europeo en lo que va de esta campaña.

¿A qué hora juega Luis Díaz este fin de semana?

Díaz suma 34 participaciones de gol en lo que va de la temporada con el Bayern. De ellas, 19 han sido gol y 15 asistencias. La Bundesliga de Alemania es el torneo en el que mejor le ha ido en esos ítems. Hasta el momento, el futbolista colombiano marcó 13 dianas, mientras que dio 13 pases para celebraciones de sus compañeros.

Este sábado, el guajiro tendrá la opción de ampliar su buen rendimiento en la Liga de Alemania: recibirá al Eintracht Frankfurt en el estadio Alianz Arena Múnich por la fecha 23 del torneo. El encuentro está programado para empezar desde las 9:30 a.m. (Hora de Colombia). En ese campeonato, el Bayern suma 57 puntos. Tiene una distancia de seis unidades con Borussia Dortmund, segundo con 51 unidades. El elenco de Luis Díaz ha ganado 18 partidos, mientras que empató tres y solo perdió uno: ante Ausburgo el 24 de enero. Una victoria este fin de semana podría ayudarlos a consolidarse en lo alto de la tabla.

¿A qué hora sería el debut de James Rodríguez en la MLS?

James, por su parte, es un enigma en este momento. El volante cucuteño no juega desde el 18 de noviembre de 2025, cuando fue titular en un amistoso de la Selección Colombia que se jugó en Nueva York ante Australia (3-0).

Desde entonces, Rodríguez entrenó solo hasta que, hace un par de semanas, se unió al Minnesota United. Estuvo en la pretemporada en California y, después de recibir su permiso de trabajo en Estados Unidos, está disponible para debutar con su club este sábado (8:30 p.m. de Colombia), ante Kansas City.