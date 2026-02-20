Murió tigrilla lanuda que fue rescatada en el Cerro de las Tres Cruces

La tigrilla lanuda hallada recientemente en uno de los cerros tutelares de Medellín falleció pese a los esfuerzos médicos realizados por el equipo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En contexto: Tigrilla lanuda fue hallada en estado crítico en un cerro tutelar de Medellín: alcalde denuncia nuevo caso de maltrato animal
“Fueron más de 70 horas en UCI con un equipo multidisciplinario que luchó hasta el último minuto. El deterioro evidenciaba posible cautiverio prolongado: le arrebataron su libertad y su vida”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales.
El felino, una hembra, había sido encontrado en estado crítico en el Cerro de las Tres Cruces, con señales de maltrato, desnutrición severa y, presuntamente, sin dientes, lo que apuntaría a un posible caso de cautiverio ilegal y tráfico de fauna silvestre.