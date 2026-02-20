Estrenarán serie basada en el libro La casa de los espíritus de Isabel Allende, ¿qué se sabe?

Ocho episodios tendrá la serie La casa de los espíritus, que este año se estrenará por Prime Video, según un anuncio que esta misma semana hizo en Chile la escritora Isabel Allende, autora de la novela que se lanzó en 1982. La misma Allende presentó nuevas imágenes y participó en un panel junto a los showrunners Francisca Alegría , Fernanda Urrejola y Andrés Wood , donde conversaron sobre la historia y cómo se está adaptando el libro a la pantalla. Le puede interesar: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en febrero 2026 “Con más de 70 millones de copias vendidas, La Casa de los Espíritus es considerada una de las novelas más importantes del siglo XX y tuvo una adaptación cinematográfica en 1993. Isabel Allende , Eva Longoria y Courtney Saladino son productoras ejecutivas. Esta esperada serie chilena se lanza al escenario global con su estreno exclusivo en Prime Video en más de 240 países y territorios del mundo”, contaron desde la plataforma.

Los protagonistas y actores en esta serie, La casa de los espíritus

Alfonso Herrera y Nicole Wallace, en una de las imágenes que ya compartieron de esta serie que verá la luz este 2026. FOTO Cortesía Prime Video.

En la presentación también contaron quiénes serán los actores que le den vida a Esteban Trueba y Clara del Valle. El mexicano Alfonso Herrera, recordado por su paso por RBD y con una carrera consolidada en la actuación será Esteban Trueba y a Clara del Valle la interpretarán dos actrices, en dos etapas diferentes de vida: la española Nicole Wallace y la argentina Dolores Fonzi . “El elenco estelar de la serie también incluye a Fernanda Castillo como Férula, Aline Kuppenheim como Nívea del Valle, Eduard Fernández como Severo del Valle, Sara Becker y Fernanda Urrejola como Blanca Trueba, Rochi Hernández como Alba y Chiara Parravicini como Rosa, Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, Néstor Cantillana (como Pedro Segundo, Luis Dubó como Pedro el Viejo, Noelia Coñuenao como Pancha García, Pedro Fontaine como Jaime Trueba, Antonia Zegers como Luisa Mora, Catalina Saavedra como Nora Mora, Amparo Noguera como Marta Mora, Emilio Edwards como Jean de Satigny, Nicolás Francella como Miguel y Maribel Verdú (como Tránsito Soto”, precisaron desde Prime Video. La noticia para Colombia es que habrá representación nacional con Juan Pablo Raba, quien interpretará al Tío Marcos, el hermano aventurero y excéntrico de Nívea del Valle, y por tanto, tío de Clara y Rosa.

¿Cómo será la historia de La casa de los espíritus en televisión?