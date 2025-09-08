¿James Rodríguez y Juanfer Quintero podrían jugar juntos ante Venezuela? Esto fue lo que respondió Néstor Lorenzo

La Selección Colombia aseguró su boleto al Mundial 2026, pero con miras a cerrar las Eliminatorias contra Venezuela revivió un viejo debate en la órbita de la ‘Tricolor’ y que se ha llevado gran parte de la atención de los hinchas colombianos.
En el centro de la conversación están James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, dos de las mentes más brillantes del fútbol colombiano. La pregunta que flota en el aire es: ¿pueden estos dos jugadores estar al mismo tiempo en el campo de juego?
Le puede interesar: Con el cupo en el bolsillo, así finalizará el año la Selección Colombia: será juez del repechaje y tendrá rivales internacionales