¿Ya sabe cómo votar para el Área Metropolitana del Oriente? Este domingo habrá debate por Teleantioquia

A falta de dos semanas para las votaciones que definirán el futuro del Área Metropolitana del Oriente antioqueño, los habitantes de los 8 municipios que hacen parte de la consulta popular, podrán ver por televisión un debate con los principales argumentos a favor y en contra de esta iniciativa que ha sido promovida, principalmente, desde la Gobernación de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón.
Para saber más, lea: Pros y contras del Área Metropolitana del Oriente que se vota en noviembre
El debate se llevará a cabo en el municipio de Guarne y será moderado por Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, y Víctor Jaime Vargas, líder del sistema informativo de Teleantioquia. Será transmitido por el canal regional el domingo 26 de octubre a las 7:30 p.m. Además, se podrá seguir por el canal de YouTube de Teleantioquia.