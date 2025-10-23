x

“Disculpen. Todos somos hijos de Dios”: el mensaje que dejaron ladrones que robaron un jardín infantil en Andes, Antioquia

Los ladrones se llevaron alimentos que estaban destinados a los niños más vulnerables de la comunidad. Están recogiendo plata para instalar cámaras de seguridad.

  • Mensaje que dejaron los ladrones de un Centro de Desarrollo Infantil en Andes, Antioquia. FOTO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA RITA
    Mensaje que dejaron los ladrones de un Centro de Desarrollo Infantil en Andes, Antioquia. FOTO: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTA RITA
El Colombiano
El Colombiano
23 de octubre de 2025
bookmark

Indignada está la comunidad del corregimiento de Santa Rita en Andes, Suroeste antioqueño. La razón es que el Centro de Desarrollo Infantil, el lugar donde se atienden a los niños y niñas más vulnerables de la zona ha sido objeto de robos recientemente.

Pero no solo eso, sino que los ladrones, en su última operación, dejaron un mensaje por lo menos provocador e irónico.

“Sin rencores, disculpen las molestias. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre. Lo sentimos de corazón. Dios los bendiga. Att: Los Gatos”, se lee en una de las paredes del Centro de Desarrollo Infantil.

Lea también: El pueblo de Antioquia que se quedó sin bóvedas en el cementerio por récord de asesinatos

Según denunciaron desde la Junta de Acción Comunal del corregimiento, se llevaron parte de los alimentos para los niños.

Y es que para colmo no es la primera vez que el jardín infantil y los elementos para la atención de los niños y niñas son objeto de hurto. Según la comunidad, hace algunos días, habían entrado a llevarse implementos de aseo y artículos de cuidado personal que una persona de la comunidad había donado en días anteriores.

Tras el más reciente hurto, el centro suspendió su jornada de atención a comienzos de esta semana y la Junta de Acción Comunal de Santa Rita

Además, invitaron a las personas, instituciones y entidades de la comunidad a unirse a una recolecta de fondos para comprar cámaras de seguridad para el CDI. “La instalación de estos equipos contribuirá a fortalecer la protección de un lugar tan importante para el presente y el futuro de nuestros menores”, señalaron.

Siga leyendo: ¡No sabía que estaba embarazada! En Andes, una mujer fue al hospital por un dolor de espalda y salió con un bebé en brazos

“Confiamos en que, como comunidad unida, sabremos rechazar la violencia y el irrespeto, y trabajaremos juntos por un corregimiento más seguro, solidario y comprometido con el bienestar de todos”, concluyeron desde la JAC.

Hurto
Robo
ladrones
Suroeste antioqueño
Andes
