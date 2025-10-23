Padre de Valeria Afanador reclama demoras y fallas en caso por muerte de su hija en Cajicá

La familia de Valeria Afanador, la niña de diez años que desapareció y luego fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, denunció serias fallas en el manejo de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.
Manuel Afanador, padre de la menor, aseguró que pese a que el caso fue catalogado como prioritario por el ente acusador, “no hay nada, no tenemos resultados palpables”, tras más de setenta días del hecho.
Según explicó, solo mediante una acción de tutela lograron acceder parcialmente al expediente, donde su defensa —encabezada por el abogado Julián Quintana— encontró un trabajo “pobre y sin resultados concretos”. El padre denunció negligencias en la práctica de pruebas esenciales, como los análisis de ADN de terceros y la reconstrucción de los hechos, que no han sido completados o presentan graves retrasos.
