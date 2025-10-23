“No existe desabastecimiento, pero hay problemas de dispensación”: presidente de la Corte sobre medicamentos

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, indicó este jueves 23 de octubre que el país está viviendo un gran deterioro en materia de la dispensación de medicamentos a los pacientes del sistema salud nacional.
En el marco del desarrollo del primer día del Afi Summit 2025, evento organizado por Afidro en el cual más de 300 participantes del sector salud se reúnen con el fin de fortalecer la innovación y formular soluciones para la crisis actual, el presidente aseguró que “Aunque no existe desabastecimiento de medicamentos, si se registraron graves problemas en la dispensación de medicamentos”.