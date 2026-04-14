James ganó la puja a la Hacienda de España: recibirá más de 3 millones de euros

James David Rodríguez Rubio, actual capitán de la Tricolor y nuevo jugador del Minnesota United de la MLS para la temporada 2026, no está viviendo su mejor momento futbolístico; sin embargo, afuera de la cancha las noticias son muy buenas para el volante creativo.

El litigio con la autoridad española tuvo su inicio en el año 2014 cuando James fichó por el Real Madrid Club de Fútbol y se instaló en la capital de España. La lupa fue puesta encima del mediocampista colombiano apenas llegó al país ibérico.

La queja de Hacienda fue que el cucuteño debía tributar como residente fiscal en España durante todo 2014. Aquí es donde está la clave del asunto, pues si bien James vivió en Madrid en ese año, la primera etapa del mismo residió en el Principado de Mónaco.

Administrativamente, el caso era tratado desde la siguiente versión: Rodríguez vivía en España y sus salidas eran esporádicas. Con base en esto, el fisco le reclamaría a James 11,6 millones de euros, pero tras haberse confirmado que no existía delito fiscal, la suma disminuyó a 4 millones de euros.