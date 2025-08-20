“No han dicho nada”: James Rodríguez dejó varias dudas sobre su futura renovación con León de México

El brillo del referente y capitán James Rodríguez en la Liga MX parece estar perdiendo intensidad, y no solo por sus recientes ausencias en campo con el equipo México, dirigido por el técnico argentino Eduardo Berizzo. A medida que la nueva temporada avanza, la situación del colombiano, de 34 años, en el Club León, se ha convertido en un enigma que se extiende más allá de lo que pasa en los terrenos de juego. Su renovación parece estar en el aire. Le puede interesar: Richard Ríos y Jhon Durán no se hicieron daño, así les fue en el empate de Fenerbache-Benfica

James en medio de un entrenamiento con León. FOTO: Redes sociales Club León

Aunque su inicio fue prometedor —un gol y una asistencia en sus primeras apariciones— las lesiones han frenado el ritmo del mediocampista colombiano, quien espera pronto unirse de nuevo a la Selección Colombia para finalizar las Eliminatorias al Mundial 2026. James se ha perdido los últimos dos encuentros de la liga mexicana por una supuesta dolencia de la que el club no ha dado mayores detalles, lo que aumentó la especulación entre los aficionados sobre si continuará o no en el club. A esto se suma el discreto paso del equipo por la League Cup, donde James participó en todos los juegos con una asistencia, pero no pudo evitar la eliminación del equipo. Allí jugaron todas las estrellas de la Liga MX y la MLS.

El silencio del club en medio de un futuro incierto

El verdadero misterio, sin embargo, se encuentra fuera de la cancha. El contrato de James expira el 31 de diciembre y, a poco más de tres meses para que termine el año, la directiva del León no ha mostrado señales de querer renovarlo. Este silencio administrativo ha dejado al ‘10’ en una posición de espera, con su futuro en el aire. En una reciente entrevista con Somos Fox, el volante de la selección colombiana habló con franqueza sobre la situación.

“Hasta ahora no han dicho nada (sobre la renovación), faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre”, afirmó James, aceptando con madurez la situación. Consciente de que la decisión no está en sus manos, dejó claro que actualmente está listo para jugar en cualquier escenario. “Ya se hablará de eso, si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, sostuvo.

Un reto a la vista: “Para ser campeón tienes que estar bien en todo sentido”

A pesar de la incertidumbre personal, James mantiene su enfoque en lo deportivo y en el objetivo del club de llegar a ser campeón de la Liga MX con el equipo felino. El equipo se encuentra actualmente en la décima posición de la tabla, con un balance de dos victorias y tres derrotas. El 10 sabe que para lograr el objetivo, la mentalidad y el estado físico son clave con el fin aportar en el juego.

“Para ser campeón tienes que estar bien en todo sentido, tanto físico como mentalmente, que el equipo esté bien”, concluyó, destacando la importancia de la cohesión y unión grupal, dentro y fuera de la cancha. El capitán de la Selección Colombia tiene la meta clara, aunque el camino le ha puesto varios obstáculos, confía en que todo podrá mejorar “partido a partido”, colectiva e individualmente.

En esta temporada James suma un gol y una asistencia con León. FOTO: Redes sociales Club León