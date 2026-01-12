Esta es la historia de Jhon, el niño de 1,90 metros que acapara miradas en el Festival de Festivales

Es imposible no verlo. Dentro y fuera de la cancha llama la atención por su estatura: Jhon Sebastián Ruiz Venté es un “gigante”. Apenas tiene 12 años –nació en 2013–, pero ya mide 1,90 metros. No juega baloncesto, como el lector podría pensar, sino que se dedica al fútbol.
Ruiz es una de las figuras del equipo caleño Fútbol Paz, uno de los que mejores futbolistas forma en el país, que participa en el Babyfútbol Colanta de esta edición del Festival de Festivales. Es de ascendencia afro. Juega con el número 3 y su estatura hace que los otros niños que compiten en el torneo parecieran siempre en desventaja por la diferencia física que tiene con los demás.