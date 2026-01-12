x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Donald Trump anunció aranceles del 25% a países que “hagan negocios” con Irán

El pronunciamiento del mandatario estadounidense se conoció a través de un mensaje en su red Truth Social.

  • Donald Trump anunció aranceles del 25% a países que “hagan negocios” con Irán
  • Mensaje del presidente estadounidense Donald Trump.
    Mensaje del presidente estadounidense Donald Trump.
El Colombiano
El Colombiano
12 de enero de 2026
bookmark

En medio de las protestas contra el régimen iraní que se están llevando a cabo en el Medio Oriente, el presidente Donald Trump impuso este lunes aranceles del 25% para “cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán”.

El dictamen lo dio a conocer a través de un mensaje que escribió en su cuenta oficial en la red Truth Social, por la cual recurrentemente anuncia sus decisiones de Estado.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25 % sobre todas y cada una de las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es definitiva y concluyente. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, publicó el mandatario de Estados Unidos.

Mensaje del presidente estadounidense Donald Trump.
Mensaje del presidente estadounidense Donald Trump.

Este pronunciamiento lo público este lunes en horas de la tarde. Hasta el momento, ya cuenta con más de 25 mil “me gusta” y más de cinco mil compartidos.

¿Qué está pasando en Irán?

Las cifras de personas fallecidas en Irán se incrementan cada vez más. Esto, tras los sucesos de las últimas semanas en las cuales se han llevado a cabo protestas multitudinarias en contra de régimen y la crisis económica de este país.

Según informó este domingo una organización defensora de derechos humanos, la cifra de personas fallecidas ya va en más de 150 personas. Sin embargo, la cifra puede ser mayor.

“Desde el inicio de las protestas, la organización Human Rights ha confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes”, señaló la ONG, con sede en Noruega, que advirtió que el número real de víctimas podría ser mucho mayor debido al apagón de internet que se ha prolongado durante varios días y que ha dificultado la verificación de los casos.

Durante este fin de semana, la policía iraní anunció que realizó arrestos de personas que han sido clave en este movimiento de protesta que sacude al país desde hace dos semanas.

“Se llevaron a cabo arrestos importantes” la noche del sábado “contra los principales elementos implicados en los disturbios, que, si Dios quiere, serán castigados una vez concluyan los procedimientos legales”, declaró el jefe de la Policía Nacional, Ahmad-Reza Radan, a la televisión estatal, sin entregar detalles sobre el número ni la identidad de las personas detenidas.

Además, se han registrado apagones masivos de internet en toda la nación. Esto, con el fin de dificultar que se comparta a través de redes sociales los alcances que ha tenido la represión estatal en estas protestas que ya llevan dos semanas de estarse realizando.

Lea también: Aumenta la crisis en Irán: represión a protestas deja cientos de muertos y miles de arrestos

Temas recomendados

Comercio exterior
Presidente de Estados Unidos
Protestas
Estados Unidos
Arancel
régimen
Irán
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida