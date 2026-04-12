Contrastes colombianos: James fuera de combate y Gómez brilla en el Brasileirão

Una nueva preocupación rodea a James Rodríguez. El colombiano no apareció ni como titular ni como suplente en la convocatoria de Minnesota United para el partido del este sábado frente a San Diego, en la jornada 7 de la MLS, una situación que vuelve a encender las alarmas sobre su presente en el club.
Lo llamativo del caso es que, en apariencia, el mediocampista ya estaría recuperado desde lo físico. El equipo ha mostrado imágenes recientes en las que se le ve entrenando con normalidad junto al resto del plantel, lo que hacía pensar que su regreso a la competencia era inminente.
Sin embargo, la realidad es distinta. A pesar de estar trabajando a la par de sus compañeros, James volvió a quedar fuera de la convocatoria, una decisión que genera incertidumbre sobre su estado real y su disponibilidad inmediata.