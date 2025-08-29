x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Ella es Ivonne Chacón, la futbolista colombiana más cara en la historia; superó a Mayra Ramírez

La bogotana es protagonista de la mayor suma de dinero que un club ha pagado por una jugadora cafetera. Ramírez ostentaba el récord desde hace dos años.

  • Ivonne Chacón ha vestido las camisetas de Santa Fe, Millonarios, Valencia y Levante UD. También ha sido llamada a lucir la de la Selección Colombia. Foto: Getty
    Ivonne Chacón ha vestido las camisetas de Santa Fe, Millonarios, Valencia y Levante UD. También ha sido llamada a lucir la de la Selección Colombia. Foto: Getty
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de agosto de 2025
bookmark

El fútbol femenino colombiano sigue en crecimiento, pues ante las figuraciones de las selecciones Colombia que han tenido protagonismo en mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos, se suman los registros que alcanzan las jugadoras individualmente.

Una de esas marcas es la de la futbolista colombiana más cara en la historia, pues al igual que en el fútbol masculino, las mujeres practicantes de este deporte están sujetas a un mercado en donde cada vez se cotiza el talento colombiano.

Lea también: El camino ignorado de la Selección Colombia Femenina de fútbol, es hora de reconocer su aporte

Evidencia de esto es lo ocurrido con la bogotana Ivonne Chacón, quien pasará de vestir la camiseta del Levante UD de España a la del Chicago Stars FC de Estados Unidos, según lo informó el club español en un comunicado oficial.

El club norteamericano pagó, de acuerdo con el periodista Julián Capera, un monto de 500.000 euros, convirtiéndola en la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en un traspaso.

Chacón es una delantera colombiana nacida el 12 de octubre de 1997 (27 años) que mide 1,71 metros y que desde el 2021 ha vestido las camisetas de Independiente Santa Fe, Millonarios, Valencia y el último club, Levante. También ha lucido la camiseta de la Selección Colombia.

La atacante llegó a Europa en el año 2022 y en el 2024 pasó a vestir los colores del Levante, club con el cual disputó 32 partidos oficiales y acumuló 2.702 minutos de juego, siendo la máxima goleadora del club valenciano con 11 anotaciones.

Antes del traspaso de Chacón al fútbol estadounidense, la jugadora colombiana por la que más había pagado un club era la también delantera, Mayra Ramírez, quien también salió del Levante UD, pero en esa ocasión el Chelsea adquirió sus servicios por una suma de 450.000 euros en enero de 2024, justo antes de la llegada de Ivonne.

La venta de Ramírez al cuadro londinense representó en su momento una cifra récord para el fútbol femenino. Actualmente, tanto Mayra como Ivonne están cerca de la futbolista más cara del mundo que es Racheal Kundananji, de Zambia, quien fue adquirida por el Bay FC de Estados Unidos por 735.000 euros.

Siga leyendo: Con goles de Yoreli Rincón y Ana Guzmán, Palmeiras celebró un triunfo con sabor colombiano

Temas recomendados

Liga de España
Independiente Santa Fe
Millonarios
Fútbol femenino
Fútbol Internacional
Fichajes
Fútbol
Seleccion Colombia Femenina
Bogotá
España
Estados Unidos
Mayra Ramírez
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida