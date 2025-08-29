Ella es Ivonne Chacón, la futbolista colombiana más cara en la historia; superó a Mayra Ramírez

El fútbol femenino colombiano sigue en crecimiento, pues ante las figuraciones de las selecciones Colombia que han tenido protagonismo en mundiales, Copa América y Juegos Olímpicos, se suman los registros que alcanzan las jugadoras individualmente.
Una de esas marcas es la de la futbolista colombiana más cara en la historia, pues al igual que en el fútbol masculino, las mujeres practicantes de este deporte están sujetas a un mercado en donde cada vez se cotiza el talento colombiano.
Evidencia de esto es lo ocurrido con la bogotana Ivonne Chacón, quien pasará de vestir la camiseta del Levante UD de España a la del Chicago Stars FC de Estados Unidos, según lo informó el club español en un comunicado oficial.