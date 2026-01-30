El influencer conocido como Vinicius Junior colombiano jugará fútbol profesional: este es el equipo que lo contrató

El fútbol profesional venezolano ha sacudido el mercado regional de fichajes con una nueva incorporación que desafía los parámetros convencionales del deporte y que a su vez generó bastante polémica.
Le puede interesar: Video | “Era muy querido”: jugadores del Bucaramanga fueron a la emotiva despedida de Camilo Andrés Rojas
Ricardo Rincón, un influencer oriundo de Cali, de 23 años y conocido masivamente en redes sociales como el “Vini colombiano”, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Frontera, equipo que milita en la Segunda División de Venezuela (Liga FUTVE 2).