El influencer conocido como Vinicius Junior colombiano jugará fútbol profesional: este es el equipo que lo contrató

El fútbol profesional venezolano ha sacudido el mercado regional de fichajes con una nueva incorporación que desafía los parámetros convencionales del deporte y que a su vez generó bastante polémica. Ricardo Rincón, un influencer oriundo de Cali, de 23 años y conocido masivamente en redes sociales como el "Vini colombiano", fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Frontera, equipo que milita en la Segunda División de Venezuela (Liga FUTVE 2).

El salto a la Liga FUTVE 2, ¿el sueño del pibe?

Rincón, quien alcanzó la fama en Instagram y TikTok superando el millón de seguidores, construyó su marca personal explotando su notable parecido físico con el talentoso brasileño Vinícius Junior, delantero del Real Madrid. Tras meses de imitar gestos y celebraciones del astro brasileño en entornos digitales, el vallecaucano firmó un contrato profesional con el club del estado de Táchira, integrándose a la nómina que buscará el ascenso a la máxima categoría.

Ricardo Rincón, un influencer oriundo de Cali, de 23 años y conocido como el “Vini colombiano”, firmando el contrato. FOTO: Tomada de redes sociales @realfrontera

Desde la institución fronteriza se aclaró que el colombiano tendrá la oportunidad de entrenar y competir en igualdad de condiciones con sus compañeros. El mismo creador de contenido ya se mostró entrenando con la indumentaria del equipo. “Sueño cumplido”, dijo en sus redes sociales. Aunque su experiencia previa se limita a torneos amateurs y partidos de exhibición entre influencers, Rincón buscará consolidarse como extremo en un entorno de alta exigencia, desmarcándose de su faceta puramente mediática.

Debate por el impacto mediático: “Una de las mayores vergüenzas”

El fichaje no ha pasado inadvertido, generando una polémica división de opiniones sobre los criterios de contratación en el fútbol moderno, poniendo entredicho la “seriedad” del fútbol venezolano. Mientras algunos sectores ven en este movimiento una estrategia audaz para dar visibilidad a la categoría de plata y hasta al mismo club de segunda división, otros lo interpretan como un síntoma de la influencia excesiva de las redes sociales sobre el mérito deportivo. La llegada del “Vini colombiano” ha puesto el foco internacional sobre el Real Frontera, un equipo que, más allá de la estrategia de mercadeo, someterá al jugador al rigor del rendimiento en campo para definir su continuidad en el proyecto.

Vini colombiano haciendo videos en redes. FOTO: Tomada de redes sociales @vinicolombia_7

Esta decisión del club, avalada por las autoridades futbolísticas locales, encontró una férrea oposición en la prensa local y especializada en este deporte, siendo considerada una “falta de respeto” con los futbolistas profesionales. Por esta razón, el periodista venezolano Elías López manifestó su indignación a través de su cuenta de X, calificando el suceso como un precedente negativo para la disciplina en su país. “Esto será una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol. Una falta de respeto gigante con todos los futbolistas profesionales de nuestro país que luchan todos los días por una oportunidad. Es inadmisible”, sentenció en su publicación.