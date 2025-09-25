x

Video | Jugadores de Independiente del Valle se burlan de Dayro Moreno tras la eliminación del Once Caldas en la Sudamericana

Jugadores de Independiente del Valle imitaron el baile de Dayro Moreno tras la eliminación del Once Caldas en la Sudamericana. Mira el video y la reacción.

  • El baile de Independiente del Valle con el que se burlan de Dayro Moreno. Foto: Captura tomada de redes @IDV_EC
    El baile de Independiente del Valle con el que se burlan de Dayro Moreno. Foto: Captura tomada de redes @IDV_EC
Sara Gil Martínez
Sara Gil Martínez
hace 9 horas
bookmark

Nuevamente, los azares del fútbol sorprenden y dejan una inesperada eliminación para Once Caldas en Copa Sudamericana. Del equipo colombiano que dominó en Ecuador, poco se vio en Manizales y la eliminación fue inevitable, con un marcador 2-2 global y una tanda de penaltis que finalizó 5-4 a favor de Independiente.

Lo que sorprendió, sin embargo, fue la actitud de burla que tomaron algunos jugadores de Independiente del Valle, tras el pitazo final. Un vídeo de un baile fue tomado como burla a las celebraciones de Dayro Moreno luego del partido en Ecuador.

El vídeo, que fue publicado originalmente en la cuenta de X del equipo de fútbol, no tiene una alusión específica al jugador. Sin embargo, los saltos y los pasos de baile, eran los mismos que Dayro Moreno realizó en su celebración cuando anotó el primer gol durante el partido de ida.

Los jugadores que se observan en el vídeo son Yandri Vásquez, Junior Sornoza y Jhegson Méndez; siendo este último el que cobró con éxito el segundo penalti, luego de que Robert Mejía errara por primera vez en la tanda para el cuadro blanco.

Aunque el gesto no fue agradable para la hinchada colombiana, las opiniones están divididas. Antes del compromiso por la clasificación, se observó a Dayro junto con otros compañeros, llegando al estadio encima del bus en modo de celebración, sin haber obtenido aún la clasificación.

Este gesto no fue muy alabado tampoco por los internautas, quienes opinan que “se montó el burro antes de ensillarlo” y que dicha celebración fue prematura, inoportuna o demasiado confiada.

Le puede interesar: No se repitió el sueño de 2004 en Manizales: Once Caldas de Dayro Moreno se quedó en cuartos de la Sudamericana

¿Por qué se burlaron de Dayro Moreno?
Porque repitieron el mismo baile que el delantero hizo en su gol en Ecuador, tras eliminar a Once Caldas en penales.
¿Quiénes participaron en la burla a Dayro Moreno?
El video muestra a Yandri Vásquez, Junior Sornoza y Jhegson Méndez imitando la celebración.
¿Qué dijo Dayro Moreno tras la eliminación?
El delantero reconoció el fracaso del equipo y criticó la forma en la que Once Caldas perdió la clasificación.

