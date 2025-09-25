Video | Jugadores de Independiente del Valle se burlan de Dayro Moreno tras la eliminación del Once Caldas en la Sudamericana

Nuevamente, los azares del fútbol sorprenden y dejan una inesperada eliminación para Once Caldas en Copa Sudamericana. Del equipo colombiano que dominó en Ecuador, poco se vio en Manizales y la eliminación fue inevitable, con un marcador 2-2 global y una tanda de penaltis que finalizó 5-4 a favor de Independiente.
Lo que sorprendió, sin embargo, fue la actitud de burla que tomaron algunos jugadores de Independiente del Valle, tras el pitazo final. Un vídeo de un baile fue tomado como burla a las celebraciones de Dayro Moreno luego del partido en Ecuador.