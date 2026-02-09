Hora y dónde ver el partido de Colombia ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay

Con la alegría y la tranquilidad de haber logrado su primera victoria en el Sudamericano ante una de las rivales fuertes de su grupo, la Selección Colombia femenina sub 20 que dirige Carlos Paniagua sale este martes, a las 4:00 de la tarde, hora de nuestro país, a enfrentar a Uruguay.

Junto a Paraguay son las tres selecciones con igual cantidad de puntos –4– y por ello, las que parcialmente están asegurando la clasificación a la fase final del torneo que se disputa en Asunción.

El duelo de la tricolor ante Uruguay, a las 4:00 de la tarde, hora de nuestro país, se podrá ver en vivo por Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.