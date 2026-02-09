x

Hora y dónde ver el partido de Colombia ante Uruguay en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay

Las colombianas son segundas del Grupo A con cuatro puntos, igualadas con Paraguay y Uruguay. Venezuela es cuarta con tres unidades.

  La Selección Colombia espera celebrar su segunda victoria en el Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay. FOTO CORTESÍA FCF
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
Con la alegría y la tranquilidad de haber logrado su primera victoria en el Sudamericano ante una de las rivales fuertes de su grupo, la Selección Colombia femenina sub 20 que dirige Carlos Paniagua sale este martes, a las 4:00 de la tarde, hora de nuestro país, a enfrentar a Uruguay.

Junto a Paraguay son las tres selecciones con igual cantidad de puntos –4– y por ello, las que parcialmente están asegurando la clasificación a la fase final del torneo que se disputa en Asunción.

El duelo de la tricolor ante Uruguay, a las 4:00 de la tarde, hora de nuestro país, se podrá ver en vivo por Caracol, Ditu y www.golcaracol.com.

La exigencia ante Venezuela fue alta, la persistencia les permitió a las cafeteras ganar (1-0) para tener mejor opción de seguir luchando por la clasificación, pero son conscientes de que deben seguir mejorando su nivel porque Uruguay y Paraguay, con quienes deben enfrentarse este martes y jueves, son fuertes.

“Gracias a Dios se nos dio el gol para la victoria, porque fue algo que buscamos desde el primer minuto, creamos muchas opciones, solo una entró, pero hay que seguir trabajando en lo que nos pide el profe para avanzar a la final”, dijo tras la victoria Maithé López, autora del único tanto.

Este lunes el cuerpo técnico trabajó para recuperar el equipo del gran desgaste que hizo ante Venezuela y pueda estar a punto para medirse a las charrúas.

La jornada del Grupo A comprende dos grandes juegos: mientras Colombia se mide a Uruguay, las anfitrionas lo harán ante Venezuela. Quienes consigan la victoria estarán más cerca de ser finalistas.

A siguiente ronda pasan las tres primeras selecciones de cada grupo para jugar un hexagonal de todas contra todas, que entregará el título de campeón y las cuatro plazas para el Mundial de Polonia.

