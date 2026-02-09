Chicho Arango está listo para debutar con Nacional: ¿cuándo y dónde será su estreno?

La ilusión que durante años acompañó a Cristian “Chicho” Arango y a la hinchada de Atlético Nacional está a solo horas de convertirse en realidad. Este jueves, a partir de las 8:30 de la noche, el delantero podría disputar su primer partido oficial con la camiseta verdolaga cuando el equipo antioqueño reciba a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot, un escenario que promete vivir una noche especial. Lo que durante mucho tiempo fue solo un deseo expresado en entrevistas y redes sociales hoy es un hecho concreto. Arango, quien nunca ocultó su sueño de jugar en Nacional, finalmente está habilitado para debutar. El club confirmó este lunes que toda la documentación quedó en regla, por lo que el atacante ya puede ser tenido en cuenta por el técnico Diego Arias para integrar la convocatoria.

Aún no está definido si el ‘Chicho’ será titular o si ingresará desde el banco, pero su presencia en la lista ya genera expectativa. El cuerpo técnico evalúa si lo ubica desde el inicio acompañando a Alfredo Morelos en el frente de ataque o si prefiere dosificarlo y darle minutos progresivamente. En cualquier caso, la tribuna del Atanasio estará atenta al momento en que el delantero pise el campo. Durante los entrenamientos de los últimos días, Arango se ha mostrado comprometido, participativo y con una sonrisa constante. Su actitud refleja la ansiedad propia de quien está a punto de cumplir un objetivo largamente esperado. Más allá del rival, los aficionados verdolagas asistirán al estadio con la esperanza de verlo en acción y, por qué no, celebrar un debut con gol. La llegada del ‘Chicho’ también representa una alternativa importante para Nacional en el frente ofensivo. Su movilidad, capacidad de asociación y olfato goleador abren nuevas posibilidades tácticas para el entrenador, que en la previa del compromiso aprovechará los últimos trabajos para definir cómo encajarlo dentro del esquema.

La semana, además, trajo otras novedades en el entorno del club. Atlético Nacional oficializó la venta del defensor Juan José Arias al Real Salt Lake de la MLS, una operación que se suma a la salida de Royer Caicedo, quien continuará su carrera en el fútbol belga. Pese a estas bajas, la dirigencia tomó la decisión de no incorporar otro zaguero central. En su lugar, el club apostará por el talento joven de la cantera. Fabio Martínez, Jacobo Contreras y Neider Parra, de 19, 18 y 20 años respectivamente, serán las alternativas para reforzar la zona defensiva. La idea del cuerpo técnico es darles continuidad y confianza, en línea con el proyecto deportivo que busca potenciar a los futbolistas formados en casa.

Con este panorama, Atlético Nacional se prepara para un partido que va más allá de los tres puntos. El duelo ante Fortaleza puede marcar el inicio de una nueva etapa para el ‘Chicho’ Arango con la camiseta verde y, al mismo tiempo, reforzar la ilusión de una hinchada que vuelve a soñar con ver a uno de los suyos brillar en el Atanasio Girardot. Ahora, solo resta que el balón ruede y que el anhelo compartido entre jugador y afición se transforme, por fin, en una realidad dentro del campo de juego.