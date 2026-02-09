Conozca la promesa del colombiano Christian González tras su derrota en el Super Bowl, donde fue figura

El colombiano Christian González fue uno de los puntos altos de los New England Patriots en la derrota 13-29 ante los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX. A pesar del resultado adverso, el esquinero tuvo una destacada actuación defensiva y dejó declaraciones cargadas de orgullo, autocrítica y agradecimiento por el apoyo recibido.

Al finalizar el encuentro, el jugador de 23 años destacó el trabajo de sus compañeros y el esfuerzo colectivo a lo largo de la temporada. “Estoy sumamente orgulloso de los chicos. Orgulloso de llamarlos mis hermanos, simplemente las cosas no salieron como lo planeamos”, expresó.

González también tuvo palabras emotivas para su familia, en especial para su padre. “Gracias por creer en mí y apoyarme en ser quien soy. Te amo. Lo siento, no lo conseguimos hacer, pero volveremos”, dijo tras el juego.

El defensor no ocultó su emoción por el respaldo de la comunidad latina y colombiana durante el partido más importante de la temporada. “Sí, sentí el apoyo de los colombianos, lo aprecio. Siento el apoyo, por seguro. Estoy muy contento de poder apoyar a los latinos y los latinoamericanos. Eso significa todo para mí y mi herencia. Me encanta poder usar mi herencia con orgullo. Es increíble”, afirmó.