Video: así se transformó el Levi's Stadium en la casita de Bad Bunny con ayuda de 380 “arbustos”

Para convertir el terreno de juego en ese campo de cañaverales, videos de los asistentes registraron cómo la cancha donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots disputaban el título de la NFL se fue transformando para recibir al protagonista del show principal del medio tiempo.

Las grabaciones muestran cómo pequeños carros van transportando desde diferentes puertas del escenarios las diferentes partes de la casita, un lugar donde posaron famosos como Cardi B, Karol G, Jessica Alba y Pedro Pascal.

De la misma manera también fue llevado al campo de juego un grupo de arbustos artificiales y algunos montajes como los postes de luz donde Bad Bunny interpretó uno de los temas más políticos de su lista de canciones: El apagón.

Sin embargo, para formar esa pradera tropical donde creció Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, hubo una gran movilización de personas disfrazadas de arbusto y vegetación. En total eran 380 arbustos de personas las que hicieron parte de esta escenografía.

Para el montaje se usó esta estrategia ya que, por normas de la National Football League (NFL) la inclusión de césped real está limitada por cuestiones técnicas y de seguridad.

Las personas disfrazadas de arbustos habrían viajado desde diferentes estados del país. Uno de ellos, Andrew Athias, le contó al medio El Confidencial que luego de ser seleccionado por una empresa de casting para eventos voló desde Filadelfia al Super Bowl.

Esta persona le reveló a ese medio que el disfraz pesaba alrededor de 18 kilos y había normas claras como absoluto silencio y no hacer gestos ni movimientos innecesarios. También tenían firmados acuerdos de confidencialidad días previos al show.

El evento presentado por Apple Music y producido por Roc Nation y Jesse Collins batió, con 135.4 millones de personas, el récord de audiencia que tenía el rapero Kendrick Lamar por su aparición en el Super Bowl LIX, el del año inmediatamente anterior. Siga leyendo: Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal Bloque de preguntas y respuestas