Super Bowl 2026: los comerciales más vistos y las celebridades que robaron show

Mientras millones de fanáticos seguían cada jugada del Super Bowl LX, las marcas disputaban su propio campeonato en los cortes comerciales. El evento deportivo más visto de Estados Unidos volvió a convertirse en la vitrina publicitaria más costosa y codiciada del planeta: este año, 30 segundos de transmisión superaron los 10 millones de dólares, una cifra récord que elevó la presión creativa y obligó a las compañías a apostar por fórmulas seguras —celebridades, nostalgia y humor— para garantizar recordación y viralidad.
Entre los anuncios más comentados destacó State Farm, que apostó por un elenco intergeneracional encabezado por Bon Jovi, Hailee Steinfeld y el grupo KATSEYE, junto a los comediantes Keegan-Michael Key y Danny McBride. El comercial reversionó el clásico ochentero Livin’ on a Prayer para burlarse de los “seguros a medias” y presentar a la marca como la opción confiable. Con versiones de 60 segundos y un corte extendido, la pieza combinó música icónica, comedia y cultura pop, una receta que, según analistas del sector, cumple con el “manual del Super Bowl”: rostros conocidos, mensaje simple y producción cinematográfica.