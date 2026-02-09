x

¿En busca de culpables por inundaciones? Mientras Petro arremete contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, le recuerdan escándalos de la UNGRD

En medio de las graves inundaciones que sufren departamentos como Chocó, Sucre, Antioquia y Córdoba, el presidente ha optado por acusar a los embalses y la oposición a la reforma tributaria, pero en redes le han recordado el manejo irregular de la UNGRD.

  • En respuesta a la arremetida del presidente contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, desde la oposición le responden por los escándalos de la UNGRD. En la imagen: Sneyder Pinilla, Gustavo Petro y Olmedo López. Fotos: Juan Antonio Sánchez Ocampo y Colprensa
    En respuesta a la arremetida del presidente contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, desde la oposición le responden por los escándalos de la UNGRD. En la imagen: Sneyder Pinilla, Gustavo Petro y Olmedo López. Fotos: Juan Antonio Sánchez Ocampo y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

09 de febrero de 2026
bookmark

Como una forma de responder a la grave situación que se vive en los departamentos de Sucre, Bolívar, Chocó, Antioquia y, el más afectado, Córdoba, el presidente Gustavo Petro ha recurrido a un ataque contra las hidroeléctricas y a congresistas y magistrados que se opusieron a la ley de financiamiento y el decreto de emergencia económica.

Pese a esta postura del mandatario, en las redes le han recordado los diversos escándalos que en su período se han dado relacionados con la Unidad Nacional de Gestión para Riesgos de Desastres (UNGRD), pues es esta la institución destinada a implementar las políticas de prevención y las respuestas a emergencias para la protección de la población.

Lea también: Los 9 congresistas que podrían ser sancionados con “muerte política” por el caso de corrupción en la UNGRD

Entre quienes han llamado la atención por este tipo de acciones está el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien cuestionó a quienes han dirigido esta institución.

“El gobierno Petro se robó la plata de la UNGRD. La corrupción fue dirigida por exguerrilleros del M-19 para comprar congresistas y así poder aprobar la reforma pensional”, escribió Briceño, agregando que ese mismo gobierno “busca culpables por las graves inundaciones en el país. Bellacos”.

Por otro lado, el Partido Cambio Radical invitó al presidente a liderar una respuesta a los damnificados más que a convertir la tragedia en una “pelea política”.

“Petro vuelve al libreto de buscar culpables: ahora son el Congreso, las hidroeléctricas y hasta la Corte. Esto lo que necesita es una respuesta humanitaria, no convertir la tragedia en pelea política y fiscal. Insinúa que sin reforma tributaria no hay cómo atender la emergencia: mezclar dolor con “caja” es una salida fácil. Y si hablamos de plata y emergencias, el país no olvida el escándalo de la UNGRD y los exministros detenidos señalados de corrupción. Aquí no hay espacio para el show ni la politiquería”, posteó la colectividad en sus perfiles oficiales.

Una de las respuesta directas al jefe de Estado fue la de la senadora María Fernanda Cabal, quien contestó a un trino del presidente que afirmaba que Olmedo López, uno de los condenados por escándalos de corrupción en esa entidad, “se aprovechó de la mafia que ya existía”.

“Petro, Olmedo López no fue un infiltrado, fue su camarada, su ficha en la UNGRD. Hoy intenta lavarse las manos culpando a la prensa y a gobiernos anteriores, pero la verdad es que ustedes son responsables del robo del siglo”, escribió la congresista del Centro Democrático, señalando que “se robaron más de 1,7 billones de pesos y ahora buscan chivos expiatorios para no asumir la responsabilidad de lo que hicieron”.

Estas respuestas surgen debido a los últimos pronunciamientos del presidente, quien ha usado sus redes para mencionar a quienes él considera los culpables de la trágica situación que viven algunos colombianos por culpa de las lluvias.

Una de esas es en alusión a quienes no aprobaron la reforma tributaria presentada a finales del 2025, además de la reciente suspensión del decreto de emergencia económica.

“Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo”, expresó el mandatario en su cuenta de X, calificando de “irracional” a un magistrado de Córdoba que pidió suspender la emergencia económica.

Sin embargo, previo a este señalamiento, ya el mandatario había lanzado su ataque contra dos hidroeléctricas de la zona: Urrá e Hidroituango.

En contexto: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano

“De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escacez de gas (sic)”, arremetió desde su cuenta de X.

Así mismo, el jefe de Estado aseguró que en la región había abundancia de agua y “ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”.

Estos ataques, enfocados al parecer en la ausencia de recursos para la atención de la emergencia parecerían para la oposición obviar el hecho de que, según la Contraloría, los posibles actos de corrupción en la entidad han generado sobrecostos que escalarían a los $5 billones.

Las investigaciones a esos actos ya ha dejado condenados como Olmedo López, Sneyder Pinilla, Luis Eduardo López alias El Pastuso, Pedro Andrés Rodríguez, Luis Carlos Barreto y Edgar Riveros. Por otro lado, los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) se encuentran con medida de aseguramiento.

Siga leyendo: Crisis climática reabre pulso entre Petro y la Corte Constitucional, ¿se puede reactivar la emergencia económica?

Temas recomendados

Inundaciones
Reforma tributaria
Emergencias
Invierno
Lluvias
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd
ungrd
Emergencia económica
Antioquia
Bolívar
Córdoba
Sucre
Gustavo Petro
Olmedo López
María Fernanda Cabal
Daniel Briceño
Sneyder Pinilla
Utilidad para la vida