¿En busca de culpables por inundaciones? Mientras Petro arremete contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, le recuerdan escándalos de la UNGRD

Como una forma de responder a la grave situación que se vive en los departamentos de Sucre, Bolívar, Chocó, Antioquia y, el más afectado, Córdoba, el presidente Gustavo Petro ha recurrido a un ataque contra las hidroeléctricas y a congresistas y magistrados que se opusieron a la ley de financiamiento y el decreto de emergencia económica.
Pese a esta postura del mandatario, en las redes le han recordado los diversos escándalos que en su período se han dado relacionados con la Unidad Nacional de Gestión para Riesgos de Desastres (UNGRD), pues es esta la institución destinada a implementar las políticas de prevención y las respuestas a emergencias para la protección de la población.
Entre quienes han llamado la atención por este tipo de acciones está el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien cuestionó a quienes han dirigido esta institución.
“El gobierno Petro se robó la plata de la UNGRD. La corrupción fue dirigida por exguerrilleros del M-19 para comprar congresistas y así poder aprobar la reforma pensional”, escribió Briceño, agregando que ese mismo gobierno “busca culpables por las graves inundaciones en el país. Bellacos”.