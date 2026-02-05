x

El enojo de los hinchas de Fluminense por la posible llegada de Jhon Arias al Palmeiras

El jugador colombiano, quien no tuvo la regularidad esperada en la Premier League estaría cerca de retornar al fútbol de Brasil.

    Jhon Arias no tuvo el rendimiento esperado en Inglaterra y ahora se espera su vuelta a Brasil. FOTO AFP
    Captura de pantalla.
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Mientras en Palmeiras crece el optimismo por un posible refuerzo de peso, en Fluminense el ambiente es de molestia y decepción. La razón: Jhon Arias, uno de los jugadores más queridos por la afición Tricolor en los últimos años, no regresaría al club carioca como muchos esperaban tras su salida a Europa.

El volante colombiano, actualmente vinculado al Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa, estaría cerca de volver al fútbol brasileño, aunque no al equipo que lo catapultó como figura continental, sino para vestir la camiseta de uno de sus grandes rivales: Palmeiras.

La reacción en Fluminense contrasta con las palabras de despedida que Arias dejó hace apenas seis meses, cuando cerró su etapa en el club. “Gracias por todo, Fluminense FC. Les estaré eternamente agradecido”, expresó entonces el mediocampista de la Selección Colombia, quien también tuvo un mensaje especial para la afición tricolor por el respaldo recibido dentro y fuera de las canchas.

Lea: Palmeiras pagaría 25 millones de euros por Jhon Arias, tres más de los que invirtió el Wolverhampton para llevarlo a la Premier League

“No es un adiós... nos vemos pronto”, añadió en aquel momento, una frase que hoy vuelve a escena y que muchos hinchas interpretan como una promesa incumplida, al ver que su posible retorno al fútbol brasileño no sería con el Flu.

Según versiones desde Brasil, Arias no continuaría en el Wolverhampton y Palmeiras estaría dispuesto a negociar su fichaje, en una operación que rondaría los 25 millones de euros, cifra que el club inglés exigiría para dejarlo salir. La posibilidad ha generado un fuerte impacto emocional en la hinchada de Fluminense.

Captura de pantalla.
Captura de pantalla.

En el equipo de Río de Janeiro, el futbolista nacido en Chocó hace 28 años dejó una huella profunda: ganó seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2023 y la Recopa Sudamericana de 2024, siendo una de las grandes figuras del proyecto deportivo.

Su traspaso a Europa se dio en el verano pasado por cerca de 15 millones de euros, aunque en Inglaterra no logró consolidarse como se esperaba.

La noticia de su inminente llegada a Palmeiras desató una ola de reacciones entre los aficionados del Flu, con mensajes de enojo, decepción y reproche en redes sociales. Algunos cuestionaron su decisión y otros recordaron el papel clave que tuvo el club en su crecimiento profesional, pidiéndole que reconsiderara su destino y priorizara un regreso a casa.

“Necesita que le den una paliza y que lo abucheen todo el partido”. “Este tipo es un maldito traidor; solo llegó a ser lo que es hoy gracias al Fluminense“. “Obliguen al club inglés a cederlo al Fluminense con opción de compra. ¡Demuestra que amas al Fluminense, Jhon Arias!”, fueron algunos de los comentarios.

En lo estrictamente deportivo, Jhon Arias disputó 26 partidos con el Wolverhampton en todas las competencias, en los que anotó dos goles y aportó una asistencia, acumulando poco más de 1.370 minutos en cancha. Aunque tenía contrato vigente hasta 2029, las negociaciones para su salida avanzaron ante la falta de continuidad.

El mediocampista necesita regularidad para recuperar su mejor nivel y llegar en condiciones óptimas al Mundial de Norteamérica, un objetivo clave tanto en su carrera personal como en los planes de la Selección Colombia, lo que hace que su futuro inmediato vuelva a estar en el centro de la escena sudamericana.

