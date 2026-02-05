Así fue como se escapó y se entregó Laura, la mujer señalada de quemar a su esposo en La Milagrosa, Medellín

En las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la centralidad de Pereira, se presentó Laura María Rave Sánchez, la mujer señalada de prenderle fuego a su casa, en el barrio La Milagrosa, de Medellín, incendio que le provocó la muerte a su esposo, Alexis Ospina Piedrahita, el pasado fin de semana. La mujer había escapado en un bus luego de esta conflagración sin un rumbo fijo inicial.
Luego del incendio, registrado a la 1:30 de la mañana del sábado pasado en la carrera 32 con la calle 35A, en este barrio de la comuna 9 (Buenos Aires), Laura María se dirigió hacia la Terminal de Transportes del Sur y allí compró el tiquete del primer bus que salía de allí, sin importar su destino. Mientras ella viajaba, su compañero sentimental fallecía en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín.