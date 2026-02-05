Así fue como se escapó y se entregó Laura, la mujer señalada de quemar a su esposo en La Milagrosa, Medellín

Luego del incendio, registrado a la 1:30 de la mañana del sábado pasado en la carrera 32 con la calle 35A, en este barrio de la comuna 9 (Buenos Aires), Laura María se dirigió hacia la Terminal de Transportes del Sur y allí compró el tiquete del primer bus que salía de allí, sin importar su destino. Mientras ella viajaba, su compañero sentimental fallecía en el Hospital San Vicente Fundación, de Medellín.

En las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la centralidad de Pereira, se presentó Laura María Rave Sánchez, la mujer señalada de prenderle fuego a su casa, en el barrio La Milagrosa, de Medellín, incendio que le provocó la muerte a su esposo, Alexis Ospina Piedrahita, el pasado fin de semana. La mujer había escapado en un bus luego de esta conflagración sin un rumbo fijo inicial.

En el recorrido decidió bajarse en Pereira y empezó a buscar hospedajes para pasar la noche. No se habría quedado más de un día en ningún lugar, temiendo porque las autoridades pudieran ubicarla o algún familiar de Alexis la encontrara y tomara justicia por su propia cuenta, más teniendo en cuenta lo viral que se había hecho el caso en las redes sociales.

Pese a haber sufrido quemaduras en uno de sus brazos, esta mujer se había negado a acudir a un centro hospitalario para que no le preguntaran la causa de las lesiones y alertaran a la Policía. Por esta razón, durante cuatro días se intentó atender con tratamientos caseros para estas lesiones, los cuales no le habrían funcionado para sanar adecuadamente.

Al ver que la bola de nieve se estaba creciendo y que cada vez se difundía más su fotografía en las redes sociales, se contactó con un familiar para pedirle consejos sobre lo que podía hacer en este caso. Esta persona le comentó que ya la estaban buscando para asesinarla, por lo que, en medio del temor que tenía, optó por presentarse el pasado miércoles en la Defensoría del Pueblo.

Ante los defensores, Laura María confesó lo que había hecho el pasado fin de semana y afirmó que se presentó porque tenía temor de que atentaran contra su vida. Luego de las declaraciones, los funcionarios contactaron a agentes del Departamento de Policía de Risaralda, quienes procedieron con su captura, haciendo uso de la orden judicial en su contra que estaba vigente desde el pasado fin de semana.