¿Qué sabe del equipo al que llega James? ¿Es el escenario ideal para su renacer?

Minnesota United aparece en el radar como un destino atípico dentro de la MLS, lejos de los focos que suelen acompañar a las franquicias más poderosas del fútbol estadounidense. El club no ha sido un protagonista habitual del torneo, en gran parte por la escasez de figuras mediáticas y por una estructura que históricamente ha apostado más por el colectivo que por los grandes nombres. Actualmente, el plantel de Minnesota está valorado en cerca de 42 millones de euros y su futbolista más costoso es el delantero Kelvin Yeboah, tasado en alrededor de 6 millones. La nómina cuenta con 17 jugadores extranjeros y dentro de ese grupo se destacan los colombianos Jefferson Díaz y Mauricio González, quienes han ido ganando espacio en una liga cada vez más competitiva y exigente desde lo físico.

En el banquillo, el equipo es dirigido por el australiano Cameron Knowles, un técnico que tiene ante sí el reto de consolidar una idea clara de juego y, especialmente, de construir una buena conexión con el “10” colombiano del plantel, llamado a ser el eje creativo y futbolístico del equipo. De esa relación dependerá en buena parte el crecimiento ofensivo del conjunto. Minnesota United es un club joven. Fundado en 2015, apenas cuenta con una década de historia en el fútbol profesional de Norteamérica, lo que explica su corto palmarés. Su logro más importante hasta ahora ha sido el subcampeonato de la Lamar Hunt U.S. Open Cup en 2019. En la MLS, en cambio, su rendimiento ha sido irregular y sin títulos que lo ubiquen entre los grandes de la liga. En la última temporada del campeonato estadounidense, Minnesota logró clasificar a los playoffs, aunque quedó eliminado ante San Diego, confirmando las dificultades que ha tenido para dar el salto definitivo en instancias decisivas. Por su parte, en la U.S. Open Cup 2025 alcanzó las semifinales, donde fue superado por Austin FC, quedándose nuevamente a las puertas de una final.

Más allá de los resultados, el club asume ahora una misión particular: convertirse en el escenario ideal para que James recupere confianza y continuidad. El colombiano ya no persigue contratos millonarios ni títulos rimbombantes; su prioridad es sumar minutos, estabilidad y buen nivel competitivo para llegar en plenitud a la Selección Colombia. En ese contexto, Minnesota United ofrece un ambiente de menor presión mediática, pero con la exigencia suficiente para mantenerse en ritmo.