Entra en operaciones Puerto Antioquia, el hito del comercio exterior del departamento para el mundo

Puerto Antioquia está en marcha. Así lo anunciaron este jueves, luego de que se obtuvieran todos los permisos y se habilitara el inicio de operaciones comerciales en este nuevo hito del comercio internacional.
Alejandro Costa Posada, presidente de Puerto Antioquia, señaló que “la entrada en funcionamiento de esta terminal marítima de clase mundial representa la materialización de una visión de largo plazo que conecta al país con los mercados internacionales de manera más eficiente, segura y competitiva”.