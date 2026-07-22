Video | Hinchas de Tigre de Argentina fueron atacados con arma de fuego en Montevideo tras el partido contra Nacional de Uruguay

Volvió la Copa Sudamericana y con ella algo que tanto se ha criticado: la violencia. En el primer partido continental después de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, Conmebol sufrió otro incidente, aunque esta vez no fue una batalla campal, sino un tiroteo. Nacional de Uruguay recibió en Montevideo a Tigre para darle inicio a la Otra Mitad de la Gloria.

El juego era válido por los dieciseisavos de final del torneo, se llevó a cabo en el estadio Gran Parque Central de la capital charrúa y contó con arbitraje colombiano de Carlos Betancur. Dentro de la cancha todo estuvo bien, e incluso en la previa del juego los hinchas de Tigre no se exaltaron cuando sonó el tema “Superestrella” de la artista Aitana, canción con la cual España celebró la Copa del Mundo, algo que se vio provocador para los argentinos.

Tras el 0-3 final que dio como ganador del compromiso al “Matador de Victoria”, club que festejó con una bandera que decía “Las Malvinas son argentinas”. Los fanáticos de Tigre volvían por tierra a Argentina, pero a la altura de la avenida Cibils en la ruta 1, fueron increpados por algunos hinchas de Nacional que atacaron la caravana de buses de distintas formas, una de ellas con arma de fuego.

Un hombre recibió impacto de balas y fue rápidamente llevado al Hospital del Cerro, donde fue atendido. Tras controlar la herida y ser estabilizado, lo llevaron al hotel donde se hospedó la delegación de Tigre, club que se encargó de su vuelta a Buenos Aires.