Doblete demoledor de Harry Kane en Champions y Lucho Díaz celebra en la gran temporada del Bayern Múnich

Impresionante fue la actuación del futbolista británico Harry Kane durante la goleada del Bayern Múnich al Pafos FC 5-1, por la segunda fecha de la Champions League.
El reciente logro de Kane, al convertirse en el jugador más rápido en la historia de las cinco grandes ligas europeas del siglo XXI en llegar a los 100 goles con un solo club, no alcanzó a conformarlo, y marcó doblete este martes para darle el liderato nuevamente a los bávaros en la máxima liga de Europa.
Lucho Díaz fue testigo de primera mano de las hazañas de su compañero. El guajiro fue titular y celebró con Kane ambos goles.