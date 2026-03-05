Joven figura del DIM fue incluido entre los mejores volantes sub-20 del mundo: no lleva un año siendo profesional

No ha cumplido, aún, un año siendo futbolista profesional y ya es considerado uno de los mejores volantes jóvenes del mundo. El caucano Halam Loboa, del DIM, fue elegido por el reconocido observatorio de fútbol CIES, como uno de los mediocampistas sub-20 más destacados del planeta.
El colombiano, que debutó en primera división el 12 de mayo del 2025 en el estadio Americo Montanini de Bucaramanga, en la derrota 2-0 del DIM contra el elenco local por la fecha 18 del Apertura, aparece en la sexta casilla entre los volantes con mayor rendimiento por fuera de las 5 grandes ligas de Europa, con una calificación de 1,14.