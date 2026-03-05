Joven figura del DIM fue incluido entre los mejores volantes sub-20 del mundo: no lleva un año siendo profesional

No ha cumplido, aún, un año siendo futbolista profesional y ya es considerado uno de los mejores volantes jóvenes del mundo. El caucano Halam Loboa, del DIM, fue elegido por el reconocido observatorio de fútbol CIES, como uno de los mediocampistas sub-20 más destacados del planeta. El colombiano, que debutó en primera división el 12 de mayo del 2025 en el estadio Americo Montanini de Bucaramanga, en la derrota 2-0 del DIM contra el elenco local por la fecha 18 del Apertura, aparece en la sexta casilla entre los volantes con mayor rendimiento por fuera de las 5 grandes ligas de Europa, con una calificación de 1,14.

Por encima están Jhon Otomewo, del Hapoel; Ridwan Papoola (Kisvarda), Jordy Bawuah (PSV de Países Bajos), De Wannemacker (Genk de Bélgica). Eso ratifica por qué el jugador ha interesado en equipos de Europa y Brasil. Loboa se ha convertido en pieza clave para el funcionamiento de la idea de juego del entrenador antioqueño Alejandro Restrepo. Halam, quien el próximo 7 de mayo cumplirá 20 años, es la muestra perfecta de la importancia de aprovechar las oportunidades que da la vida. El futbolista, nacido en Guachené, Cauca, tuvo su primera oportunidad en el balompié de élite una vez que el entrenador del Medellín puso nómina alterna, esperando el inicio de cuadrangulares.

Jugó bien. Mostró el talento que lo caracterizó en las divisiones menores. Demostró carácter. Llamó la atención de Restrepo. Se ganó un puesto entre los convocados habituales del técnico. En el final del Apertura no jugó. Su posición la ocupaba, por lo general, Homer Martínez –capitán del equipo en ese momento–, así como Jaime Alvarado.

¿Cómo le llegó la oportunidad en el fútbol profesional?

Sin embargo, en el inicio del Clausura le llegó la oportunidad que le cambió la vida. Alvarado, que debía ocupar el puesto después de la salida de Homer Martínez hacia el balompié mexicano, tuvo un problema de sobrepeso después del receso entre el final de una liga y el inicio de otra.

Loboa entrenó bien. Restrepo se la jugó por él para que fuera titular. Se pensó que, por su juventud, sería algo pasajero, mientras llegaba otro jugador experimentado. Loboa, con su calidad técnica y oficio en la posición, se ganó la titularidad de manera indiscutida y conformó una de las mejores duplas del balompié colombiano junto a Baldomero Perlaza.

Ambos jugadores se complementaban. Perlaza llegaba al área desde atrás. Halam, entre tanto, recuperaba y daba el primer pase, el inicio del juego. Fue inicialista en casi todos los encuentros. Sin embargo, en el partido contra Bucaramanga de la fecha 18 del Clausura –casi seis meses después de debutar–, sufrió una lesión muscular que llevó a que fuera sustituido cuando iban 15 minutos del primer tiempo. El parte médico indicó que se le rompió el bíceps femoral de una de sus piernas. Tuvo una incapacidad larga. Se perdió los cuadrangulares. El Poderoso sintió su ausencia. Recién a inicios del Apertura de este año regresó a las canchas. Por el momento, suma 34 partidos como profesional. En ellos, ha dado, hasta ahora, una asistencia.