“Parecen un grupo de maricas”: el comentario homofóbico de un técnico en Brasil porque su equipo usó camisetas rosadas

El club brasileño Inter de Porto Alegre se encuentra en el centro de la polémica, esta vez no por su desempeño en el campo, sino por las declaraciones de su nuevo director técnico, Abel Braga, de 73 años, quien hizo un desafortunado comentario sobre la indumentaria del plantel. Braga fue presentado a los medios tras la salida del argentino Ramón Díaz y llega con el reto de intentar salvar al equipo que se encuentra en una situación crítica y con un riesgo real de descender a la Serie B del Brasileirão, ocupando actualmente el puesto 17. Lea también: Neymar no le hizo caso a los médicos, jugó con Santos y marcó para la victoria que lo sacó de la zona de descenso El estratega se ganó el rótulo de ídolo dentro del club porteño tras haber dirigido 340 partidos oficiales en el Inter y ganado el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores en 2006, sin embargo, sus primera palabras en este nuevo ciclo generaron polémica y rechazo de algunos sectores. “No quiero que mi maldito equipo entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas”, fue lo que expresó Braga refiriéndose a una edición de camisetas que el plantel de Porto Alegre había lanzado en octubre.

Esta frase fue calificada en el ámbito deportivo y en las redes sociales como ofensiva y homofóbica. Incluso, el club rival, Gremio de Porto Alegre, aprovechó para enviar un mensaje en contra de las palabras del entrenador Braga.

“Estamos orgullosos de todos nuestros hinchas, ya sean de azul, blanco, negro, rosa o de cualquier otro color. Grêmio es un lugar de pasión, donde cada uno puede ser quien quiera ser, un lugar donde lo más importante es la voz de aliento”, escribió en su cuenta de X el oponente del Inter.

El técnico intentó después minimizar la gravedad de sus dichos, señalando que lo dijo en tono de broma para “relajar al grupo” en medio de la recta final del torneo, buscando “distender” el ambiente y que “los chicos estén fuertes”, sin embargo, ante la presión mediática, Braga publicó una disculpa en su cuenta de Instagram horas más tarde. “Reconozco que no fue una buena declaración sobre el color rosa en mi rueda de prensa... Les pido disculpas. Los colores no definen géneros”, escribió en su red social. Hasta el momento, el club no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido, aunque se espera una reacción institucional de un club que semanas atrás salió en respuesta de otra polémica frase soltada por su anterior entrenador, Ramón Díaz, quien afirmó que el fútbol “es para hombres, no es para ‘meninas’”, haciendo referencia a que no es para mujeres. “El entrenador Ramón Díaz hizo una desafortunada comparación al comentar una jugada concreta del encuentro. Reconoce que se expresó de forma inapropiada y se disculpa por lo sucedido, haciendo hincapié en que el episodio sirve como lección y refuerza la importancia de la mejora continua”, fue lo que manifestó el Inter en aquella ocasión a través de un comunicado reiterando que respetaban a la mujer en todos los ámbitos del deporte y la sociedad. “El lugar de la mujer está donde ella quiera estar”, subrayó en aquella oportunidad.