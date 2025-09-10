¿Qué jugadores colombianos están en riesgo de perderse el Mundial 2026? De 50 opcionados, solo irán 26

Una vez finalizadas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica 2026, en las que Argentina dominó y le sacó nueve puntos a Ecuador (2.º, con 29) y diez a Colombia (3.º, con 28) —las mismas unidades que, en su orden, acumularon Uruguay, Brasil y Paraguay, también clasificados de forma directa—, comienza la lucha entre los futbolistas de cada país que aspiran a un lugar en la cita que arrancará el próximo 11 de junio.
De acuerdo con la FIFA, las selecciones nacionales podrán inscribir un total de 26 jugadores en sus listas de convocados. Esta medida se implementó por primera vez en el Mundial de Catar 2022 como respuesta a los desafíos planteados por la pandemia del covid-19 y por el calendario inusual del torneo (noviembre-diciembre). Originalmente, el número de deportistas convocados para los mundiales era de 23. La ampliación a 26 se mantendrá para la edición norteamericana debido a la mayor carga de partidos para los equipos, que en la nueva fase final pasarán de jugar un máximo de siete a ocho encuentros para llegar a la final.
Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, varios jugadores han formado parte del proceso de la Selección Colombia, especialmente en las convocatorias para las eliminatorias. Son cerca de 50 los que han tenido la oportunidad de estar en las concentraciones y acercarse al modelo de juego que exhibirá la «Tricolor» en su séptima participación mundialista.
Al revisar los nombres, hay consenso en que algunos futbolistas merecen un lugar en el equipo, mientras que otros causan polémica y están en riesgo. Muchos más trabajan duro para ser llamados. Surgen preguntas como: ¿con los cuatro goles que le marcó Luis Suárez a Venezuela aseguró su cupo? ¿Es Kevin Mier el arquero titular? ¿Podrá Jhon Jáder Durán recuperar su nivel y acoplarse a la disciplina del conjunto nacional? ¿Dayro Moreno, a pesar de su buen momento con Once Caldas y sus llamados ante Bolivia y Venezuela, está apto para competir al nivel que exige un Mundial? ¿Qué jóvenes hacen méritos para ser tenidos en cuenta?
Veamos, línea por línea, el panorama, teniendo en cuenta que las lesiones pueden cambiar los planes.