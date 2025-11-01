Si es argentino y juega en el DIM... ‘El Polaco’ Fydriszewski se perfila como heredero de Germán Cano, ¿por qué?

Han pasado seis años desde la última vez que un futbolista del DIM se quedó con la Bota de Oro de la Liga colombiana. El delantero argentino Germán Ezequiel Cano, máximo anotador de la historia del cuadro rojo con 129 celebraciones, fue quien alcanzo ese logro.
Lo hizo en el Clausura del 2019. Aquella vez, Cano anotó 13 de los 32 goles que celebró el Medellín en las 20 jornadas del “Todos Contra Todos”, pues el cuadro rojo terminó noveno esa fase, a un punto de ingresar a los cuadrangulares. No obstante, los 13 tantos que anotó en esa fase del torneo, le bastaron a Germán Ezequiel para ganar su cuarto botín de oro consecutivo en el balompié nacional. El delantero nacido en Buenos Aires, Argentina, hace 37 años, también fue el máximo anotador en los dos torneos del 2018 y en el primer semestre del 19.