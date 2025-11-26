x

Fortaleza venció a Bucaramanga y sigue en la lucha por un cupo en la final de la Liga

El equipo capitalino le propinó un duro golpe a Bucaramanga al vencerlo 2-1. Así está el Grupo B de los cuadrangulares semifinales.

  • Bucaramaga y Fortaleza brindaron un buen espectáculo en la tercera jornada de cuadrangulares. FOTO X-BUCARAMANGA
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

26 de noviembre de 2025
Con un certero cabezazo al minuto 89 de Sebastián Ramírez, Fortaleza le propinó una dolorosa derrota a Atlético Bucaramanga, que perdió 2-1 este miércoles en la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2-2025 en el Estadio Departamental Américo Montanini de la capital santandereana.

Cuando se creía que el elenco local, dirigido por Leonel Álvarez iba a reaccionar tras encontrar la igualdad transitoria, Fortaleza adelantó líneas y, con eficacia, logró quedarse con los tres puntos.

El equipo capitalino, que cuenta con la dirección técnica de Sebastián Oliveros, se fue arriba en el marcador tras el tanto convertido por Emilio Aristizábal al minuto 33 luego de una buena jugada colectiva que inició el creativo Andrés Ricaurte.

Luego, al 61’, el argentino Fabián Zambueza igualó con un remate de media distancia, vulneró el arco defendido por Jordan García.

Sin embargo, cuando terminaba el compromiso, y tras un tiro de esquina, Ramírez ganó por arriba a dos defensores para sellar la victoria.

Tras este resultado, Bucaramanga, es segundo en la tabla de posiciones del grupo B del cuadrangular semifinal con 4 puntos, a tres del líder Tolima, que el martes, como visitante, superó 2-1 a Santa Fe. Este último es tercero con 3 unidades, las mismas que Fortaleza.

En la siguiente fecha, este sábado, Tolima recibirá a Santa Fe (5:30 p.m.) y Fortaleza será local contra Bucaramanga (8:00 p.m.).

