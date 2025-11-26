x

Está que se va completa la vía que lleva a San Luis, Antioquia: municipio teme quedar desconectado

Las lluvias afectaron gravemente este importante corredor, por lo que las autoridades, anunciaron una intervención urgente en la zona. Aquí los detalles.

    Este es uno de los puntos más críticos que tiene Antioquia La Gobernación aseguró que ha atendiendo la vía con contratos de reacción inmediata. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

26 de noviembre de 2025
El municipio de San Luis tiene uno de los puntos más críticos en todo del departamento. Esta es una de las vías más transitadas por los antioqueños, sin embargo, debido a una pérdida de banca, se ha visto gravemente afectada la movilidad.

Recientemente, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, el alcalde del municipio de San Luis, Cesar Abad Buitrago Arias, y personal de la interventoría, visitaron el punto crítico ubicado en el km 1+000 de la vía Autopista – San Luis.

De manera conjunta y ante la gravedad de la situación, las autoridades tomaron acciones drásticas y de forma inmediata, para ejecutar actividades que garanticen la movilidad, mientras se adelantan los estudios y diseños para implementar una solución definitiva.

Le puede interesar: Las vías 5G en Colombia apenas registran un avance del 20,3%, detalla la CCI

Este es uno de los puntos críticos que tenemos en Antioquia que venimos atendiendo con nuestros contratos de reacción inmediata, pero que no ha sido fácil estabilizar, por eso lo hemos priorizado y empezaremos obras de mitigación para que no haya inconvenientes en la movilidad por este sector”, indicó el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango.

Las acciones a desarrollar implican la instalación de tubería para dar continuidad al flujo de aguas de la cuneta, evitando su cruce hacia el talud inferior, y también la reparación de la superficie de rodadura con material fresado.

Desde la Gobernación de Antioquia afirmaron que en el corto plazo, se hará reemplazo de dos alcantarillas existentes entre el punto crítico y la Quebrada La Cuba y construcción de descoles revestidos para evitar la erosión del talud inferior.

Esta es una prioridad. Hemos visto la situación y hemos acordado acciones importantes. Afortunadamente, este mes adicionaron los recursos que se van a ejecutar para la construcción de esta obra que es tan necesaria para mejorar completamente esta vía”, concluyó César Abad Buitrago, alcalde de San Luis.

Entérese: En Itagüí no construirán puente todavía, pero sí mantendrán el pico y placa en la autopista Sur

