Con un dólar en mínimos, 30% de la canasta familiar podría bajar de precio, pero exportadores alertan por impacto

El dólar continúa perdiendo terreno en Colombia y ya completa cuatro jornadas consecutivas con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a la baja. Solo la semana pasada la divisa cayó $86, mientras que en lo corrido de julio acumula una reducción de $191,96 y en 2026 el descenso ya supera los $508. La fortaleza del peso colombiano tiene efectos opuestos sobre la economía. Mientras consumidores, importadores e industrias que dependen de insumos del exterior pueden beneficiarse de menores costos, los sectores exportadores advierten que una tasa de cambio cada vez más baja amenaza su competitividad. Uno de los principales impactos podría sentirse en el bolsillo de los hogares. De los 419 productos que conforman la canasta familiar, alrededor de 126 son importados, es decir, cerca de 30% del total, según un ejercicio realizado por La República. Lea más: ¿Hasta dónde bajará el dólar? Goldman Sachs cambia su previsión a $3.200 en 12 meses

Tecnología, vehículos y alimentos importados, entre los principales beneficiados

Entre los productos cuyos precios podrían reducirse si el dólar mantiene su tendencia bajista figuran celulares, computadores, televisores, electrodomésticos, vehículos, maquinaria y otros bienes de capital. Para Javier Díaz, presidente de Analdex, estos bienes tienen una alta participación de componentes importados y, por ello, son especialmente sensibles a las variaciones de la tasa de cambio. “No obstante, el traslado de la reducción del dólar al precio final dependerá de factores como los inventarios, los costos logísticos, los aranceles y las estrategias comerciales de cada empresa”, explicó. El beneficio también podría extenderse a industrias que dependen de materias primas agrícolas importadas, como maíz, soya, trigo y otros insumos utilizados para la producción avícola, porcícola, acuícola y de alimentos balanceados. De acuerdo con Fenalce, Colombia continúa importando grandes volúmenes de estos productos para suplir el déficit entre la producción nacional y la demanda de la industria. Solo el año pasado ingresaron al país cerca de 7,3 millones de toneladas de maíz amarillo, dos millones de toneladas de torta de soya, 1,9 millones de toneladas de trigo y aproximadamente 595.000 toneladas de soya en grano. Conozca también: Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año Según el gremio, el maíz amarillo, la torta de soya, el trigo y la soya son los productos que reciben de manera más directa los beneficios de un dólar barato, debido a su elevado volumen de importación y su estrecha relación con los precios internacionales. Sin embargo, Fenalce advirtió que esta situación también tiene un lado menos favorable. “La necesidad de importar no debe convertirse en una dependencia creciente ni desplazar el propósito estratégico de fortalecer la agricultura colombiana”. El gremio explicó que, si bien un dólar bajo reduce el costo de los insumos y puede aliviar parte de la cadena alimentaria, también abarata los productos agrícolas importados que compiten con la producción nacional y presiona a la baja los precios que reciben los agricultores colombianos.

Exportadores y productores nacionales encienden las alarmas

Los efectos negativos ya comienzan a sentirse entre los sectores orientados a las exportaciones. Carlos Alberto Robles, director ejecutivo de Fedeacua, aseguró que la apreciación del peso representa un doble desafío para los productores nacionales. “Estamos en un contexto de diferentes riesgos: uno, un dólar barato que fomenta o facilita la importación de productos; y dos, ese mismo dólar tiene afectadas a las empresas exportadoras de tilapia y trucha hacia diferentes mercados, principalmente Estados Unidos”. Lea más: Agroexportadores alertan por caída del dólar: apreciación del peso pone en riesgo US$10.258 millones y 2,5 millones de empleos El dirigente explicó que un peso fortalecido facilita el ingreso de pescado importado al mercado colombiano, al tiempo que reduce los ingresos de las empresas que venden sus productos al exterior. La preocupación también se extiende a otros sectores exportadores como el floricultor, el bananero y el cafetero, cuyos ingresos dependen en buena medida de la tasa de cambio. Mientras algunos analistas consideran posible que el dólar continúe acercándose a los $3.000, los exportadores advierten que ese nivel podría deteriorar significativamente su competitividad y reducir la rentabilidad de sus ventas internacionales.

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