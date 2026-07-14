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Más de 22 artistas y grupos musicales se presentarán gratis este fin de semana en Medellín

El Medellín Urbana Fest es un festival de música que celebra el género urbano y sus exponentes en la ciudad. Este año se realizará en la Cancha Independencia #1, ubicada en el sector de San Javier. La entrada es gratuita.

  • El 17 y 18 de julio se realizará la tercera edición del Medellín Urbana Fest. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    El 17 y 18 de julio se realizará la tercera edición del Medellín Urbana Fest. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Medellín Urbana Fest, el evento musical que celebra las expresiones artísticas y culturales urbanas de la capital antioqueña, ya tiene fecha para su tercera edición.

El 17 y 18 de julio de 2026 se llevará a cabo el festival que reúne a artistas y aficionados a la música de la ciudad. Al igual que en 2025, este año nuevamente se realizará en la Comuna 13, exactamente en la Cancha Independencia #1, ubicada en el sector de San Javier.

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Más de 22 cantantes y agrupaciones musicales de rap, breaking, danza urbana, dancehall, freestyle, música electrónica, guaracha y otros géneros harán parte del evento organizado por la Alcaldía de Medellín.

“Las culturas urbanas son una expresión del talento, la creatividad y el liderazgo de nuestros jóvenes. Por eso, seguimos fortaleciendo escenarios donde estos procesos puedan crecer, encontrarse y proyectarse”, aseguró el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

Medellín Urbana Fest: programación

La programación, que será de dos días de 02:00 de la tarde a 12:00 de la noche, estará dividida en cinco franjas: grupos artísticos seleccionados por convocatoria pública; iniciativas vinculadas al Graffiti Tour; talentos y proyectos del programa distrital Medellín Music Lab; artistas de la Red de Casas de Cultura y los Estudios Públicos de Grabación y artistas invitados nacionales e internacionales.

El viernes 17 de julio se presentarán el DJ Juan López, los artistas emergentes Jeidi Mimi y Andrés ADP, el dúo de reguetón sanandresano Rayo y Toby, y el cantante bogotano de reggae, Lion Fiah.

En el segundo día del Medellín Urbana Fest se subirán al escenario NNEY, Aren García, Afronikos, Black and White, Skill Flavor, Kate Vargas DJ, Los Mori, The Power of Life y Afaz Natural. El artista puertorriqueño de reguetón Cheka será la cuota internacional junto al rapero venezolano Akapellah.

El objetivo de Medellín Urbana Fest

Desde su primera edición realizada en 2024, este espacio nació con el propósito de servir como plataforma a los artistas emergentes de Medellín.

Esta es la segunda vez que el festival se realizará en la Comuna 13. Hace dos años se celebró el 14 y 15 de diciembre, y tuvo lugar en el Parque Norte. En ese momento contó con la participación de artistas como Kapo, Bomby, Radio MC, Crew Peligrosos, Golpe a Golpe, Pipe Calderón y FAT.

En 2025, R.K.M., Yaga, Divino, DJ Tornall, Elniko Arias y DJ Pope hicieron parte del evento.

El ingreso a la tercera edición es totalmente gratuito y la programación estará disponible en el sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín. Si quiere conocer más información sobre el evento también puede visitar a @cultura.med en Instagram.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde será el Medellín Urbana Fest 2026 y cómo se puede ingresar?
El Medellín Urbana Fest 2026 se realizará el 17 y 18 de julio en la Cancha Independencia #1, en la Comuna 13 de Medellín, sector San Javier. La entrada será completamente gratuita y no se menciona en la información del evento que sea necesario inscribirse o adquirir boletas.
¿Qué artistas se presentarán en el Medellín Urbana Fest 2026?
El festival reunirá a más de 22 artistas y agrupaciones de géneros como rap, reguetón, reggae, música electrónica, dancehall, freestyle y guaracha. Entre los invitados están Cheka, Akapellah, Rayo y Toby, Lion Fiah, NNEY, Jeidi Mimi, Andrés ADP y Aren García, además de talentos locales seleccionados mediante convocatoria pública.
¿Qué tipo de actividades ofrece el Medellín Urbana Fest además de los conciertos?
Además de los conciertos, el Medellín Urbana Fest reúne diferentes expresiones de la cultura urbana. La programación incluye presentaciones de breaking, danza urbana y freestyle, así como espacios para artistas del Graffiti Tour, Medellín Music Lab, la Red de Casas de Cultura y los Estudios Públicos de Grabación, con el objetivo de impulsar el talento emergente de la ciudad.

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