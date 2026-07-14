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Atención: ELN secuestró a 39 personas que viajaban en buses por carretera de Chocó

El incidente ocurrió en la vía que comunica a Quibdó con Carmen de Atrato. Un soldado fue asesinado cuando iba a verificar la situación.

  • El secuestro masivo al parecer fue ejecutado por miembros del bloque Occidental del ELN. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    El secuestro masivo al parecer fue ejecutado por miembros del bloque Occidental del ELN. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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El grupo terrorista ELN secuestró en las últimas horas a 39 personas en el departamento del Chocó, incluyendo a una bebé de dos años de edad, según un reporte de la Séptima División del Ejército.

La institución castrense informó en la mañana de este martes que los hechos ocurrieron en el tramo de la carretera que comunica a los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato, en un sector conocido como Toldas.

De acuerdo con las pesquisas preliminares, las víctimas (dos conductores, dos auxiliares y 35 pasajeros) se movilizaban en dos buses de servicio público, los cuales fueron interceptados por los delincuentes.

Los guerrilleros amenazaron a sus ocupantes y obligaron a los choferes a atravesar los buses en la vía, bloqueándola.

Cuando una patrulla militar se aproximó a evaluar la situación, el ELN ejecutó una emboscada instalando artefactos explosivos en el camino, que explotaron al paso de los uniformados.

Como consecuencia de ese ataque, un soldado murió, otro quedó gravemente herido y cinco más fueron evacuados por aturdimiento.

“Nuestras tropas, en coordinación con la Policía y las autoridades competentes, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las víctimas”, acotó la Séptima División.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, publicó en la red social X que “el ELN mantiene su arremetida contra las vías del Chocó. Desde esta mañana ha generado varios ataques contra las tropas del ejército en el corredor vial Quibdó-Medellín. En este momento están generando el bloqueo de la vía atravesando dos buses de transporte público de la empresa Rápido Ochoa a la altura del sector de las Toldas”.

Añadió que “hay 39 personas a bordo. Entre ellos, una menor de 2 años. Las personas se encuentran bien. Sin embargo, corren grave peligro estando en medio de una estrategia de ataque de este grupo subversivo. Es una muestra más de que no existe el más mínimo respeto por la ciudadanía y sus derechos humanos”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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