María Nohemí Arboleda renuncia a XM, tras designación como ministra de Minas y Energía

Tras casi diez años al frente de XM, la gerente general, María Nohemí Arboleda, dejará el cargo para asumir una nueva responsabilidad como Ministra de Minas y Energía.
Ante este cambio, la empresa activó el esquema de transición gerencial con el objetivo de garantizar la continuidad en la operación del Sistema Interconectado Nacional y en la administración del Mercado de Energía Mayorista.
La compañía informó que Arboleda permanecerá en la Gerencia General hasta el 31 de julio de 2026. A partir de esa fecha, Juan Carlos Morales, actual gerente del Centro Nacional de Despacho, asumirá como gerente general encargado, mientras la Junta Directiva adelanta el proceso para seleccionar al nuevo líder de la organización.
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