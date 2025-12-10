El técnico Ángelo Marsiglia fue seleccionado por la FIFA para su grupo élite de 20 mentores internacionales

El técnico de la Selección Colombia femenina de mayores, Ángelo Marsiglia, fue convocado por la Fifa, máximo órgano rector del fútbol mundial para integrar el Programa de Mentores para Entrenadoras de la Fifa. El entrenador colombiano hace parte de un grupo élite de 20 directores técnicos seleccionados a nivel global, entre los que destacan: Desiree Ellis (Sudáfrica), Francisco Neto (Portugal), Joe Montemurro (Australia), Nils Nielsen (Japón), Arthur Elías (Brasil), Tina Theune (Alemania), Even Pellerud (Noruega) y Corinne Diacre (Francia).

Marsiglia y Arthur Elías, estratega de la Selección Femenina de Brasil, son los dos únicos representantes de Sudamérica dentro del programa. El timonel de la ‘Sele’ acompañará a Ana Patricia Aguilar Córdoba, entrenadora de la Selección Sub-20 Femenina de Costa Rica. De acuerdo con lo comunicado por parte de la Federación Colombiana de fútbol, el técnico colombiano arribó a San José, capital costarricense, para iniciar un programa que contempla tres talleres presenciales, sesiones virtuales de mentoría y hasta cinco visitas de intercambio entre mentor y aprendiz.

De acuerdo con la FIFA, el proyecto tendrá una duración de 18 meses y tiene como objetivos ofrecer a entrenadoras talentosas la guía de mentores de talla mundial, ayudarlas a fortalecer sus procesos actuales, acompañar el desarrollo de sus carreras y consolidar una comunidad global. Sobre su participación, Marsiglia mencionó que “es un honor representar a Colombia en un programa que impulsa el crecimiento del fútbol femenino. Para mí, como parte de la Federación Colombiana de Fútbol, es un privilegio haber sido elegido entre las 211 federaciones miembro de la FIFA para aportar desde mi experiencia como seleccionador nacional. Confío en que este intercambio no solo permitirá compartir conocimientos, sino también aprender y fortalecer el fútbol de nuestro continente y del deporte femenino en general”.