Finalizó la ventana de pases en Europa; estos son los 10 fichajes más caros del año

Ni la nostalgia ni las críticas frenan la espiral millonaria del balompié mundial. Mientras los aficionados debaten si los precios actuales responden a la realidad, la Premier League volvió a mostrar quién manda en el mercado global: gastó cifras récord y acaparó nueve de los diez traspasos más costosos de la ventana de pases, dejando al Real Madrid como el único sobreviviente de las demás ligas europeas capaz de competir en esa escala de gasto. Para algunos hinchas, muchos jugadores tienen un precio mayor al que deberían e incluso los más nostálgicos tiran comentarios al aire del tipo “si Maradona jugará hoy sería el más caro de todos”.

Top 10 con Enzo a la cabeza

En la última hora del mercado de pases, el Manchester City cerró la llegada de Enzo Fernández por 146 millones de euros, la cifra más alta en la historia de los Citizens. Su fichaje se dio para suplir la baja del Balón de Oro Rodri Hernández y complacer el deseo del técnico Enzo Maresca, quien ya lo dirigió con gran rendimiento en el Chelsea. La salida de Enzo le dio la caja necesaria al Chelsea para contraatacar: el 21 de julio concretó el segundo movimiento más caro de la ventana al pagar 138 millones de euros por Morgan Rogers, un monto inédito en las arcas Blues. El atacante ya suma un gol y una asistencia en sus primeras cuatro apariciones.

Pero la inversión del City no paró ahí. Los celestes desembolsaron 135 millones de euros al Nottingham Forest por el pivote inglés Elliot Anderson, firmando la tercera transferencia más alta. Por su parte, el Liverpool volvió a meterse con fuerza en la pelea de los grandes traspasos. Tras fichar el año pasado a Alexander Isak por 145 millones de euros, para este curso incorporó a Bradley Barcola por 125 millones, convirtiendo al francés en la cuarta contratación más costosa. En la quinta casilla aparece el único representante por fuera de Inglaterra: Yan Diomande. Con apenas 19 años, el marfileño arriba al Santiago Bernabéu luego de que el Real Madrid le pagara 125 millones de euros al RB Leipzig. El Tottenham Hotspur, en pleno proceso de reconstrucción, apostó fuerte por la zona media al pagar 108 millones de euros por Sandro Tonali y 99 millones por Matheus Fernandes, ambos mediocampistas mixtos. Asimismo, la novena posición vuelve a ser para los Spurs, que incorporaron a Savinho por 87,7 millones de euros. El Manchester City reaparece en el listado con la contratación del marroquí Yassine Bouadi, procedente del Lille a cambio de 95 millones de euros. Por último, el Arsenal, vigente campeón inglés, cierra el top 10 tras pagar 87,5 millones de euros al Newcastle por el volante brasileño Bruno Guimarães. Para entender esto, hay que conocer el monopolio que maneja los hilos en este fútbol de la década de los 2020. Ninguna liga gana más que la Premier League, pues por derechos de televisión y recaudos a nivel global, esta competición no tiene rival. Lea también: Enzo Fernández dejó el Chelsea y llega al City por 146 millones de euros: entra al top de los más caros en la historia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .