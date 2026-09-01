Alerta en Medellín por redes que engañan y envían jóvenes a la guerra de Rusia y Ucrania

La circulación de volantes en los que invitan a los jóvenes de Medellín, principalmente de las comunas 13 (San Javier) y 7 (Robledo), a unirse al Ejército de Rusia para combatir contra Ucrania ha suscitado la preocupación de padres de familia y la alerta de las autoridades locales. En la pieza gráfica que ha circulando se ofrece una cuantiosa cifra en dólares a quiénes sean incorporados y, como cualquier convocatoria de empleo formal, se garantiza capacitación y oportunidades de crecimiento. En los últimos años, decenas de exmilitares y civiles han viajado a Rusia o Ucrania atraídos por ofertas que prometen salarios de más de 10.000 dólares mensuales (cerca de 40 millones de pesos), bonos de enganche y la posibilidad de mejorar rápidamente su situación económica. Sin embargo, quienes han logrado regresar describen una realidad muy distinta.

De acuerdo con un informe del centro de pensamiento Atlantic Council, entre 300 y 550 colombianos han muerto en la guerra entre esos dos países, convirtiéndose en el contingente extranjero con más bajas dentro de las filas ucranianas.

El secretario de Paz y Derechos Humanos pide no hacer caso a ofertas de grandes salarios, grandes oportunidades para ir a Rusia, pues son plenamente engañados. Foto Cortesía

La Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Medellín ya tomó cartas en el asunto para contrarrestar la convocatoria, e investiga su veracidad al tiempo que sensibiliza a los jóvenes sobre los riesgos de atender estos llamados y caer en redes de trata de personas. Incluso, se refiere a la situación como una problemática que está generando crisis humanitaria. ”No hagan caso a esta invitación y esta citación, les ofrecen grandes salarios, grandes oportunidades, y resulta que cuando llegan a Rusia son plenamente engañados, les quitan el pasaporte y no pueden regresar al país. Llamamos la atención para que denunciemos, llamemos al 1 2 3, a la Fiscalía General y a la Policía Nacional. No caigamos en la trampa”, dijo Carlos Alberto Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos. Esta dependencia reveló que las convocatorias, en las que ofrecen dinero para viajar, pero podrían retenerles el pasaporte, incumplirles los pagos y provocarles situaciones de desaparición, se realizan a través de propuestas difundidas en redes sociales. Una de las historias que se tienen documentadas es la de Dilmar Estiven Restrepo, un joven de 28 años oriundo de Medellín. Su madre contó a El Colombiano que su hijo viajó a Rusia y hace cuatro meses no sabe nada de él.

Este muchacho trabajaba como mototaxista y se encontraba validando el bachillerato. Viajó el 5 de marzo atraído por una oferta que le prometía un bono de aproximadamente $65 millones por incorporarse al Ejército ruso y un salario mensual de entre $10 y $12 millones

Según un informe del centro de pensamiento Atlantic Council, entre 300 y 550 colombianos han muerto en la guerra entre esos dos países. Foto: Cortesía.

La Alcaldía de Medellín, en tanto pide a los ciudadanos no creer ni aceptar esas propuestas engañosas que buscan el reclutamiento ilegal y la desaparición de jóvenes, puso en conocimiento del Ministerio del Interior, Migración Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Cruz Roja Internacional y la Organización de las Naciones Unidas, las campañas de reclutamiento que se estarían gestando en la ciudad. Así mismo, la Cancillería enfrenta decenas de solicitudes de familias que intentan repatriar los cuerpos o establecer el paradero de sus seres queridos. Bloque de preguntas y respuestas: